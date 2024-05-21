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Громадяни, зняті з військового обліку у зв’язку з виїздом за кордон, зобов’язані особисто прибути до ТЦК до 16 червня для постановки на облік

14:00, 21 травня 2024
Громадяни України, які були зняті з військового обліку у зв’язку з вибуттям за межі України на строк більше 3 місяців, зобов’язані до 16 червня стати на військовий облік шляхом особистого прибуття до ТЦК – постанова Кабміну.
Громадяни, зняті з військового обліку у зв’язку з виїздом за кордон, зобов’язані особисто прибути до ТЦК до 16 червня для постановки на облік
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У чоловіків, яких в свій час зняли з військового обліку через вибуття за кордон на строк більше 3 місяців, буде час до 16 червня, аби особисто приїхати в Україну, прийти до ТЦК і стати на військовий облік. А саме їм дається на це 30 днів з дня набрання чинності постановою Кабміну від 16 травня 2024 р. №563.

Також передбачено, що чоловіки, які знаходяться за кордоном, підлягають військовому обліку на тих же засадах, що і чоловіки в Україні.

Крім того, закордонні дипломатичні установи будуть здійснювати інформування призовників віком від 18 до 25 років, які перебувають на постійному або тимчасовому консульському обліку

Як відомо, новий закон про посилення мобілізації запровадив військовий облік для громадян, які знаходяться за кордоном. Врегулювати порядок мав Кабмін.

Кабмін врегулював це питання наступним чином – правила військового обліку для чоловіків та військовозобов’язаних жінок за кордоном однакові з тими, які діють для цих осіб в Україні. Відповідну постанову Уряд ухвалив 16 травня.

Нагадаємо, раніше було передбачено, що зняття з військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які виїжджають за кордон на строк більше трьох місяців, здійснюється після особистого прибуття їх до відповідного ТЦК  з документами, що підтверджують виїзд за кордон.

Тепер цю норму прибрали. Відповідно до внесених Урядом змін призовники, військовозобов’язані та резервісти, які виїжджають за кордон, не знімаються (не виключаються) з військового обліку у ТЦК.

Крім того, громадяни України, які були зняті з військового обліку у зв’язку з вибуттям за межі України на строк більше 3 місяців, зобов’язані протягом 30 днів з дня набрання чинності постановою Кабміну від 16 травня 2024 р. №563 стати на військовий облік шляхом особистого прибуття до районних (міських) ТЦК, органу СБУ, відповідних підрозділів розвідувальних органів за їх вибором.

Також постанова Кабміну передбачає, що під час перевірки закордонних дипломатичних установ України перевіряється своєчасність визначеного абзацами 2 і 3 пункту 52 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою КМУ від 30 грудня 2022 р. №1487, інформування, а також подання повідомлень до відповідних районних (міських) ТЦК про взяття на консульський облік або зняття з нього призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Йдеться про перевірку виконання закордонними дипломатичними установами України наступних обов’язків:

  • Інформування призовників віком від 18 до 25 років, які перебувають на постійному або тимчасовому консульському обліку;
  • під час особливого періоду інформування військовозобов’язаних та резервістів, які не мають відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, та сприяння їх поверненню в Україну;
  • повідомлення про взяття на постійний або тимчасовий консульський облік або зняття з нього призовників, військовозобов’язаних та резервістів відповідним районним (міським) ТЦК, органам СБУ, відповідним підрозділам розвідувальних органів за місцем перебування їх на військовому обліку за списком засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів (до впровадження такої електронної взаємодії повідомлення здійснюється у 7-денний строк з дати взяття на постійний або тимчасовий консульський облік або зняття з нього на офіційну адресу електронної пошти органу ведення військового обліку, яка розміщена на його офіційному веб-сайті).

Військовий облік громадян України, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном, здійснюється районними (міськими) ТЦК, органами СБУ, відповідними підрозділами розвідувальних органів на загальних засадах.

Нагадаємо, чоловіки за кордоном для подачі заявки щодо видачі паспортів повинні будуть сформувати електронний військово-обліковий документ. Можливість подати військово-обліковий документ в паперовому вигляді для отримання консульських послуг буде лише до 18 червня, далі – лише електронний.

Також «Судово-юридична газета» писала, що у разі зміни email військовозобовʼязані чоловіки за кордоном, зареєстровані в е-кабінеті, зобовʼязані внести зміни в облікові дані.

Автор: Наталя Мамченко 

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Громадяни, зняті з військового обліку у зв’язку з виїздом за кордон, зобов’язані особисто прибути до ТЦК до 16 червня для постановки на облік

Громадяни України, які були зняті з військового обліку у зв’язку з вибуттям за межі України на строк більше 3 місяців, зобов’язані до 16 червня стати на військовий облік шляхом особистого прибуття до ТЦК – постанова Кабміну.

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