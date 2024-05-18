У разі зміни email військовозобовʼязані чоловіки за кордоном, зареєстровані в е-кабінеті, зобовʼязані внести зміни в облікові дані – Уряд схвалив постанову

Чоловіки за кордоном можуть уточнити дані через електронний кабінет – Кабмін затвердив порядок.

Джерело фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

У Міноборони заявили, що застосунок Резерв+, у якому можна оновити дані без візиту до ТЦК, вже можна завантажити на смартфон. Користувачі за кордоном також можуть ним скористатися, судячи з коментарів.

Однак досі незрозуміло, який нормативно-правовий акт регулює його використання.

Так, Кабмін постановою від 17 травня 2024 р. №565 затвердив Порядок реалізації експериментального проекту щодо уточнення облікових даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном з використанням електронного кабінету.

Цією постановою Кабмін погодився з пропозицією Міноборони стосовно реалізації протягом двох років експериментального проекту. Координатором проекту є Міноборони. Фінансування проекту здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, міжнародної технічної допомоги тощо.

Однак у нормативно-правовому акті не йдеться про використання додатка (чи застосунка) «Резерв+». Аналогічно не згадується цей застосунок і в Порядку оформлення та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів №559, яким затверждена нова форма ВОД.

Метою експериментального проекту є забезпечення можливості виконання особами військового обов’язку, зокрема в частині дотримання правил військового обліку

Так, засобами електронного кабінету уточнюються:

адреса проживання;

номери засобів зв’язку;

адреса електронної пошти.

Уточнення облікових даних особи припиняється засобами електронного кабінету у разі, коли надані відомості не пройшли арифметичний та/або формато- логічний контроль, про що особі надсилається повідомлення засобами електронного кабінету.

Адреса електронної пошти не може бути змінена частіше, ніж раз на сім діб.

У разі зміни адреси електронної пошти особа протягом доби з моменту такої зміни зобов’язана уточнити облікові дані.

Для уточнення облікових даних особі необхідно встановити електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста на смартфон та пройти електронні ідентифікацію та автентифікацію, які дають змогу однозначно встановити особу.

Уточнені облікові дані разом з відомостями про ПІБ, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та/або номер паспорта громадянина України автоматично передаються до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг» засобами електронного кабінету.

За результатами уточнення облікових даних особа після проходження електронної ідентифікації та автентифікації засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста автоматично отримує відомості з Реєстру та/або військово-обліковий документ в електронній формі.

Відомостями, отриманими з Реєстру (за наявності) за результатами уточнення облікових даних, є:

ПІБ

дата народження;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

реєстраційний номер облікової картки платника податків; окремий номер запису в Реєстрі;

відомості про результати медичних оглядів, що проводяться з метою визначення придатності особи до виконання військового обов’язку;

відомості про наявність права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації;

військове звання;

військово-облікова спеціальність;

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

відомості про виконання військового обов’язку;

відомості про військовий облік;

відомості про подання щодо розшуку в Національну поліцію;

відомості про військовий облік; відомості про подання щодо розшуку в Національну поліцію; дата та час формування.

Електронна інформаційна взаємодія здійснюється з використанням засобів системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіта».

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», можливість подати військово-обліковий документ в паперовому вигляді для отримання консульських послуг буде лише до 18 червня, далі – лише електронний.

Автор: Наталя Мамченко

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