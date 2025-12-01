САП вимагає визнати необґрунтованими активи нардепа Сергія Литвиненка на понад 8 млн грн

Упродовж 2020–2021 років неофіційні водії народного обранця і пов’язане з ним приватне товариство придбали у приватну власність три люксові авто.

Фото: zaxid.net

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прокурор САП заявив до Вищого антикорупційного суду позов про визнання необґрунтованими активів, що були оформлені на низку фізичних і юридичних осіб, пов’язаних із народним депутатом України. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

За даними ЗМІ, мова йде про Сергія Литвиненка (фракція «Слуга народу»).

Правоохоронці встановили, що упродовж 2020–2021 років неофіційні водії народного обранця і пов’язане з ним приватне товариство придбали у приватну власність три люксові автомобілі «Toyota Land Cruiser 200», 2020 р.в., «BMW 730LD», 2020 р.в., та «BMW Х5», 2020 р.в., загальною вартістю понад 8,6 млн гривень.

«Після купівлі цих активів їх використовував посадовець. При цьому навіть отримав допуск для заїзду на територію Верховної Ради України.

Проте, провівши аналіз доходів та видатків представника влади та членів його сім’ї, встановлено неможливість набути ці транспортні засоби за рахунок законних доходів», - заявили у САП.

Зазначається, що прокурор САП звернувся до суду з позовом про визнання вказаних транспортних засобів необґрунтованими активами та стягнення їх вартості в дохід держави.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.