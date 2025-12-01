САП требует признать необоснованными активы нардепа Сергея Литвиненко на более чем 8 млн грн

В течение 2020–2021 годов неофициальные водители народного избранника и связанное с ним частное общество приобрели в частную собственность три люксовых авто.

Фото: zaxid.net

Прокурор САП подал в Высший антикоррупционный суд иск о признании необоснованными активов, оформленных на ряд физических и юридических лиц, связанных с народным депутатом Украины. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

По данным СМИ, речь идет о Сергее Литвиненко (фракция «Слуга народа»).

Правоохранители установили, что в течение 2020–2021 годов неофициальные водители народного избранника и связанное с ним частное общество приобрели в частную собственность три люксовых автомобиля: «Toyota Land Cruiser 200» 2020 г.в., «BMW 730LD» 2020 г.в. и «BMW X5» 2020 г.в., общей стоимостью более 8,6 млн грн.

«После покупки этих активов их использовал должностное лицо. При этом он даже получил пропуск для въезда на территорию Верховной Рады Украины.

Однако, проведя анализ доходов и расходов представителя власти и членов его семьи, установлена невозможность приобрести эти транспортные средства за счет законных доходов», — заявили в САП.

Уточняется, что прокурор САП обратился в суд с иском о признании указанных транспортных средств необоснованными активами и взыскании их стоимости в доход государства.

