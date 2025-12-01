  1. В Україні

Мир повинен стати дійсно надійним, — Зеленський провів розмову з Макроном

16:15, 1 грудня 2025
Володимир Зеленський підкреслив, що війна повинна закінчитись якнайшвидше.
Мир повинен стати дійсно надійним, — Зеленський провів розмову з Макроном
У понеділок, 1 грудня, Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном. Про це Глава держави повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За словами українського лідера, розмова тривала кілька годин під час якої дуже багато деталей встигли оцінити.

«Найбільше уваги – перемовинам заради закінчення війни, гарантіям безпеки. Мир повинен стати дійсно надійним. Війна повинна закінчитись якнайшвидше. Від активності кожного лідера зараз багато залежить. Будемо сьогодні говорити з іншими лідерами також», - додав він.

Крім того, Зеленський додав, що також Кір Стармер був на звʼязку – говорили з Рустемом Умєровим і Стівом Віткоффом за підсумками перемовин у Флориді.

«Важливий бриф. Домовилися більше деталей обговорити особисто – команди узгодять графіки для можливих подальших контактів», - сказав Глава держави.

