Мир должен стать действительно надежным, — Зеленский провел разговор с Макроном

16:15, 1 декабря 2025
Владимир Зеленский подчеркнул, что война должна закончиться как можно быстрее.
В понедельник, 1 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом Глава государства сообщил на своей странице в Facebook.

По словам украинского лидера, разговор длился несколько часов, в течение которых успели оценить очень много деталей.

«Больше всего внимания — переговорам ради окончания войны, гарантиям безопасности. Мир должен стать действительно надежным. Война должна закончиться как можно быстрее. От активности каждого лидера сейчас многое зависит. Сегодня будем говорить также с другими лидерами», — добавил он.

Кроме того, Зеленский добавил, что также Кир Стармер был на связи — разговаривали с Рустемом Умеровым и Стивом Виткоффом по итогам переговоров во Флориде.

«Важный брифинг. Договорились обсудить больше деталей лично — команды согласуют графики для возможных дальнейших контактов», — сказал Глава государства.

