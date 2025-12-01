  1. Суспільство

В Україні запускають житлові ваучери на 2 млн грн для ветеранів-ВПО — як подати заявку в Дії

16:28, 1 грудня 2025
Програма орієнтована на ветеранів зі статусом внутрішньо переміщених осіб, які виїхали з тимчасово окупованих територій.
В Україні запускають житлові ваучери на 2 млн грн для ветеранів-ВПО — як подати заявку в Дії
В Україні оголосили про старт нової державної програми підтримки ветеранів, які вимушено залишили свої домівки через війну. Як повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров, від 1 грудня у застосунку «Дія» можна подати заяву на житловий ваучер — сертифікат номіналом 2 млн грн.

Ваучер можна використати для купівлі готового житла, інвестиції в новобудову або оформлення іпотеки. Програма орієнтована на ветеранів зі статусом внутрішньо переміщених осіб, які виїхали з тимчасово окупованих територій.

Хто може подати заяву з 1 грудня:

  • ветерани зі статусом ВПО;
  • особи зі статусом УБД або ОІВВ — як за АТО/ООС, так і після повномасштабного вторгнення;
  • громадяни, чиє зареєстроване місце проживання — на тимчасово окупованій території;
  • ті, хто не користується державним житлом;
  • ті, хто проживає і не має житла на підконтрольній Україні території (винятки — непогашена іпотека або нерухомість у зоні бойових дій);
  • ті, хто не отримував компенсацій через єВідновлення і не подавав заяв на інші житлові програми.

Вимоги щодо відсутності житла та державної допомоги також поширюються на подружжя та дітей заявника.

У Мінцифри підкреслюють: ваучер не замінює компенсацію за зруйноване житло. Подати заяву можна навіть без скасування права власності на житло, що залишилось на ТОТ.

Як подати заяву:
У застосунку «Дія» перейдіть у розділ Сервіси → Послуги для ВПО → Заява про житловий ваучер.

Кошти перераховуватимуться виключно безготівково — продавцю або банку, що гарантує прозорість та цільове використання коштів. У сім’ях, де кілька ветеранів-ВПО, ваучери можна об’єднати.

Про старт виплат повідомлять окремо.

