В Украине запускают жилищные ваучеры на 2 млн грн для ветеранов-ВПЛ — как подать заявку в Дии
В Украине объявили о запуске новой государственной программы поддержки ветеранов, которые вынужденно покинули свои дома из-за войны. Как сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, с 1 декабря в приложении «Дия» можно подать заявление на жилищный ваучер — сертификат номиналом 2 млн грн.
Ваучер можно использовать для покупки готового жилья, инвестирования в новостройку или оформления ипотеки. Программа ориентирована на ветеранов со статусом внутренне перемещенных лиц, которые выехали с временно оккупированных территорий.
Кто может подать заявление с 1 декабря:
- ветераны со статусом ВПЛ;
- лица со статусом УБД или ОИВВ — как за АТО/ООС, так и после полномасштабного вторжения;
- граждане, чье зарегистрированное место проживания — на временно оккупированной территории;
- те, кто не пользуется государственным жильем;
- те, кто проживает и не имеет жилья на подконтрольной Украине территории (исключения — непогашенная ипотека или недвижимость в зоне боевых действий);
- те, кто не получал компенсаций через еВосстановление и не подавал заявлений на другие жилищные программы.
Требования об отсутствии жилья и государственной помощи также распространяются на супругов и детей заявителя.
В Минцифры подчеркивают: ваучер не заменяет компенсацию за разрушенное жилье. Подать заявление можно даже без отмены права собственности на жилье, оставшееся на ВОТ.
Как подать заявление:
В приложении «Дия» перейдите в раздел Сервисы → Услуги для ВПЛ → Заявление о жилищном ваучере.
Средства будут перечисляться исключительно безналично — продавцу или банку, что гарантирует прозрачность и целевое использование. В семьях, где несколько ветеранов-ВПЛ, ваучеры можно объединять.
О старте выплат сообщат отдельно.
