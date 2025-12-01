  1. Общество

В Украине запускают жилищные ваучеры на 2 млн грн для ветеранов-ВПЛ — как подать заявку в Дии

16:28, 1 декабря 2025
Программа ориентирована на ветеранов со статусом внутренне перемещенных лиц, которые выехали с временно оккупированных территорий.
В Украине запускают жилищные ваучеры на 2 млн грн для ветеранов-ВПЛ — как подать заявку в Дии
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине объявили о запуске новой государственной программы поддержки ветеранов, которые вынужденно покинули свои дома из-за войны. Как сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, с 1 декабря в приложении «Дия» можно подать заявление на жилищный ваучер — сертификат номиналом 2 млн грн.

Ваучер можно использовать для покупки готового жилья, инвестирования в новостройку или оформления ипотеки. Программа ориентирована на ветеранов со статусом внутренне перемещенных лиц, которые выехали с временно оккупированных территорий.

Кто может подать заявление с 1 декабря:

  • ветераны со статусом ВПЛ;
  • лица со статусом УБД или ОИВВ — как за АТО/ООС, так и после полномасштабного вторжения;
  • граждане, чье зарегистрированное место проживания — на временно оккупированной территории;
  • те, кто не пользуется государственным жильем;
  • те, кто проживает и не имеет жилья на подконтрольной Украине территории (исключения — непогашенная ипотека или недвижимость в зоне боевых действий);
  • те, кто не получал компенсаций через еВосстановление и не подавал заявлений на другие жилищные программы.

Требования об отсутствии жилья и государственной помощи также распространяются на супругов и детей заявителя.

В Минцифры подчеркивают: ваучер не заменяет компенсацию за разрушенное жилье. Подать заявление можно даже без отмены права собственности на жилье, оставшееся на ВОТ.

Как подать заявление:

В приложении «Дия» перейдите в раздел Сервисы → Услуги для ВПЛ → Заявление о жилищном ваучере.

Средства будут перечисляться исключительно безналично — продавцу или банку, что гарантирует прозрачность и целевое использование. В семьях, где несколько ветеранов-ВПЛ, ваучеры можно объединять.

О старте выплат сообщат отдельно.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

ВПЛ денежная помощь

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Смерть отца и свадьба дочери: правила выезда имеют приоритет над семейными обстоятельствами

Верховный Суд подтвердил правомерность действий пограничников из-за отсутствия документов у истца.

Истребование уголовных производств и участие в заседаниях Кабмина – БЭБ предлагают новые полномочия, законопроект

Законопроект №14207-1 предусматривает, что БЭБ получит право истребовать производства из других органов, а такоже вводятся письменные оговорки и расширяется международное взаимодействие.

Районный суд отменил штраф, выписанный водителю на основании ответа ChatGPT

Полиция ссылалась на искусственный интеллект, чтобы доказать техническую неисправность авто, однако суд решил, что такие данные не могут быть доказательством по делу.

В Украине предлагают внести изменения в КАС для обжалования президентских указов индивидуального действия

В Раде предлагают расширить возможности обеспечения иска при обжаловании индивидуальных Указов Президента.

Предоплаты за воздух: во Львове мошенник продавал жилье, не существующее даже в проектах

Городские застройщики даже не подозревали, что их объекты стали инструментом масштабной схемы задатков.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]