В Украине запускают жилищные ваучеры на 2 млн грн для ветеранов-ВПЛ — как подать заявку в Дии

В Украине объявили о запуске новой государственной программы поддержки ветеранов, которые вынужденно покинули свои дома из-за войны. Как сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, с 1 декабря в приложении «Дия» можно подать заявление на жилищный ваучер — сертификат номиналом 2 млн грн.

Ваучер можно использовать для покупки готового жилья, инвестирования в новостройку или оформления ипотеки. Программа ориентирована на ветеранов со статусом внутренне перемещенных лиц, которые выехали с временно оккупированных территорий.

Кто может подать заявление с 1 декабря:

ветераны со статусом ВПЛ;

лица со статусом УБД или ОИВВ — как за АТО/ООС, так и после полномасштабного вторжения;

граждане, чье зарегистрированное место проживания — на временно оккупированной территории;

те, кто не пользуется государственным жильем;

те, кто проживает и не имеет жилья на подконтрольной Украине территории (исключения — непогашенная ипотека или недвижимость в зоне боевых действий);

те, кто не получал компенсаций через еВосстановление и не подавал заявлений на другие жилищные программы.

Требования об отсутствии жилья и государственной помощи также распространяются на супругов и детей заявителя.

В Минцифры подчеркивают: ваучер не заменяет компенсацию за разрушенное жилье. Подать заявление можно даже без отмены права собственности на жилье, оставшееся на ВОТ.

Как подать заявление:

В приложении «Дия» перейдите в раздел Сервисы → Услуги для ВПЛ → Заявление о жилищном ваучере.

Средства будут перечисляться исключительно безналично — продавцу или банку, что гарантирует прозрачность и целевое использование. В семьях, где несколько ветеранов-ВПЛ, ваучеры можно объединять.

О старте выплат сообщат отдельно.

