  1. Суд інфо

ВККС затвердила програми іспиту та таксономічні характеристики анонімних тестувань у рамках конкурсу до СОАС та СААС

17:40, 1 грудня 2025
Затверджено програми іспиту і таксономічна характеристика анонімного тестування з історії української державності та загальних знань у сфері права.
ВККС затвердила програми іспиту та таксономічні характеристики анонімних тестувань у рамках конкурсу до СОАС та СААС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

ВККС 1 грудня затвердила програми іспиту (етапу) та таксономічні характеристики анонімних тестувань для проведення кваліфікаційних іспитів під час кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посади суддів Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду в межах конкурсів, оголошених рішеннями Комісії від 29 жовтня 2025 року № 193/зп-25 та № 194/зп-25.

Спеціалізований окружний адміністративний суд

Програма іспиту (етапу) і таксономічна характеристика анонімного тестування з історії української державності для проведення кваліфікаційного іспиту кандидатів на посаду судді в межах конкурсу до Спеціалізованого окружного адміністративного суду, оголошеного рішенням Комісії від 29 жовтня 2025 року № 193/зп-25.

Програма іспиту і таксономічна характеристика анонімного тестування загальних знань у сфері права та зі спеціалізації Спеціалізованого окружного адміністративного суду для проведення кваліфікаційного іспиту кандидатів на посаду судді в межах конкурсу, оголошеного рішенням Комісії від 29 жовтня 2025 року № 193/зп-25.

Спеціалізований апеляційний адміністративний суд

Програма іспиту (етапу) і таксономічна характеристика анонімного тестування з історії української державності для проведення кваліфікаційного іспиту кандидатів на посаду судді в межах конкурсу до Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду, оголошеного рішенням Комісії від 29 жовтня 2025 року № 194/зп-25.

Програма іспиту і таксономічна характеристика анонімного тестування загальних знань у сфері права та зі спеціалізації Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду для проведення кваліфікаційного іспиту кандидатів на посаду судді в межах конкурсу, оголошеного рішенням Комісії від 29 жовтня 2025 року № 194/зп-25.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд суддя ВККС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Коли зброя — злочин: правила застосування та що загрожує за незаконне зберігання

Нелегальний ринок зброї активізується – 585 спроб контрабанди за рік.

Безвісно відсутній чи полонений — у яких випадках можна розірвати шлюб без згоди

Мін’юст оприлюднив офіційні роз’яснення щодо порядку розірвання шлюбу, якщо один із подружжя перебуває в полоні або вважається безвісно відсутнім.

Смерть батька і весілля доньки: правила виїзду мають пріоритет над сімейними обставинами

Верховний Суд підтвердив правомірність дій прикордонників через недостачу документів у позивача.

Витребування кримінальних проваджень та участь у засіданнях Кабміну – БЕБ пропонують нові повноваження, законопроект

Законопроект №14207-1 передбачає, що БЕБ отримає право витребовувати провадження з інших органів, а також вводяться письмові застереження та розширюється міжнародна взаємодія.

Районний суд скасував штраф, виписаний водію на підставі відповіді ChatGPT

Поліція посилалась на штучний інтелект, щоб довести технічну несправність авто, проте суд вирішив, що такі дані не можуть бути доказом у справі.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]