ВККС затвердила програми іспиту та таксономічні характеристики анонімних тестувань у рамках конкурсу до СОАС та СААС

Затверджено програми іспиту і таксономічна характеристика анонімного тестування з історії української державності та загальних знань у сфері права.

ВККС 1 грудня затвердила програми іспиту (етапу) та таксономічні характеристики анонімних тестувань для проведення кваліфікаційних іспитів під час кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посади суддів Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду в межах конкурсів, оголошених рішеннями Комісії від 29 жовтня 2025 року № 193/зп-25 та № 194/зп-25.

Спеціалізований окружний адміністративний суд

Програма іспиту (етапу) і таксономічна характеристика анонімного тестування з історії української державності для проведення кваліфікаційного іспиту кандидатів на посаду судді в межах конкурсу до Спеціалізованого окружного адміністративного суду, оголошеного рішенням Комісії від 29 жовтня 2025 року № 193/зп-25.

Програма іспиту і таксономічна характеристика анонімного тестування загальних знань у сфері права та зі спеціалізації Спеціалізованого окружного адміністративного суду для проведення кваліфікаційного іспиту кандидатів на посаду судді в межах конкурсу, оголошеного рішенням Комісії від 29 жовтня 2025 року № 193/зп-25.

Спеціалізований апеляційний адміністративний суд

Програма іспиту (етапу) і таксономічна характеристика анонімного тестування з історії української державності для проведення кваліфікаційного іспиту кандидатів на посаду судді в межах конкурсу до Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду, оголошеного рішенням Комісії від 29 жовтня 2025 року № 194/зп-25.

Програма іспиту і таксономічна характеристика анонімного тестування загальних знань у сфері права та зі спеціалізації Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду для проведення кваліфікаційного іспиту кандидатів на посаду судді в межах конкурсу, оголошеного рішенням Комісії від 29 жовтня 2025 року № 194/зп-25.

