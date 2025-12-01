ВККС утвердила программы экзамена и таксономические характеристики анонимных тестирований в рамках конкурса в СОАС и СААС

Утверждены программы экзамена и таксономическая характеристика анонимного тестирования по истории украинской государственности и общим знаниям в сфере права.

ВККС 1 декабря утвердила программы экзамена (этапа) и таксономические характеристики анонимных тестирований для проведения квалификационных экзаменов в ходе квалификационной оценки кандидатов на должности судей Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда в рамках конкурсов, объявленных решениями Комиссии от 29 октября 2025 года № 193/зп-25 и № 194/зп-25.

Специализированный окружной административный суд

Программа экзамена (этапа) и таксономическая характеристика анонимного тестирования по истории украинской государственности для проведения квалификационного экзамена кандидатов на должность судьи в рамках конкурса в Специализированный окружной административный суд, объявленного решением Комиссии от 29 октября 2025 года № 193/зп-25.

Программа экзамена и таксономическая характеристика анонимного тестирования общих знаний в сфере права и по специализации Специализированного окружного административного суда для проведения квалификационного экзамена кандидатов на должность судьи в рамках конкурса, объявленного решением Комиссии от 29 октября 2025 года № 193/зп-25.

Специализированный апелляционный административный суд

Программа экзамена (этапа) и таксономическая характеристика анонимного тестирования по истории украинской государственности для проведения квалификационного экзамена кандидатов на должность судьи в рамках конкурса в Специализированный апелляционный административный суд, объявленного решением Комиссии от 29 октября 2025 года № 194/зп-25.

Программа экзамена и таксономическая характеристика анонимного тестирования общих знаний в сфере права и по специализации Специализированного апелляционного административного суда для проведения квалификационного экзамена кандидатов на должность судьи в рамках конкурса, объявленного решением Комиссии от 29 октября 2025 года № 194/зп-25.

