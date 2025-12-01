Компенсація промислових інвестицій через податки — у НААУ окреслили ризики законопроекту

Запропонована система податкових пільг може створити дублювання державної допомоги та правову невизначеність для бізнесу.

Комітет НААУ з питань митного та податкового права проаналізував законопроєкт 13415, який пропонує нову систему податкових стимулів для інвесторів у переробну промисловість.

Документ передбачає надання податкових пільг пропорційно до обсягу інвестицій та створення Реєстру інвесторів, адміністрування якого покладатиметься на Кабмін.

Серед запропонованих стимулів — звільнення від податку на прибуток на строк до 10 років, пільги з ПДВ при імпорті обладнання, а також можливість запровадження місцевих податкових знижок.

Втім, адвокати наголошують: попри прогресивну мету, документ містить низку ризиків.

Ключова проблема — дублювання системи державної допомоги

Найбільш критичним з них є створення паралельної системи адміністрування державної допомоги поза рамками Закону «Про державну допомогу суб’єктам господарювання». Законопроект передбачає ведення Реєстру інвесторів Міністерством економіки та внесення відповідних норм до Податкового кодексу, тоді як згідно з чинним законодавством та Угодою про асоціацію з ЄС виключну компетенцію у сфері державної допомоги має Антимонопольний комітет України.

В НААУ наголошують, що це створює подвійну систему регулювання, де одні й ті самі заходи підтримки можуть підпадати під різні режими контролю залежно від органу, що їх адмініструє. Для бізнесу це означає правову невизначеність щодо дійсності отриманих пільг, можливість оскарження рішень про включення до Реєстру та ризик визнання допомоги несумісною з принципами конкуренції на більш пізньому етапі. А досвід країн-кандидатів до вступу в ЄС показує, що схеми допомоги, створені поза встановленою інституційною архітектурою, зазвичай не отримують схвалення Європейської Комісії.

Неефективність податкових канікул

Податкові канікули, як форма інвестиційних стимулів, за дослідженнями ОЕСР, МВФ та Світового банку є найменш ефективною формою. Їх основна проблема полягає в «надмірності» – коли значну частину підтримки отримують інвестори, які здійснили б інвестиції і без пільг. Згідно із дослідженнями, на кожні 100 гривень втрачених бюджетних доходів лише 15 – 30 гривень генерують справді додаткові інвестиції. Крім того, канікули вразливі до зловживань через трансферне ціноутворення – великі групи компаній можуть штучно концентрувати прибутки в структурах, що користуються пільгами, мінімізуючи загальне податкове навантаження без реального збільшення продуктивних інвестицій.

Інші зауваження НААУ

Також у НААУ звернули увагу на відсутність інфраструктурної складової програми (співфінансування підключень до мереж та логістики), значні ризики дискреційного адміністрування через нечіткі критерії доступу до Реєстру, відсутність секторальних пріоритетів між низько- та високотехнологічними галузями, а також на завищені прогнозні показники впливу на ВВП і потребу періодичного перегляду ефективності програми.

