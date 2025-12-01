Компенсация промышленных инвестиций через налоги — в НААУ обозначили риски законопроекта

Предложенная система налоговых льгот может создать дублирование государственной помощи и правовую неопределённость для бизнеса.

Комитет НААУ по вопросам таможенного и налогового права проанализировал законопроект 13415, который предлагает новую систему налоговых стимулов для инвесторов в перерабатывающую промышленность.

Документ предусматривает предоставление налоговых льгот пропорционально объему инвестиций и создание Реестра инвесторов, администрирование которого будет возложено на Кабмин.

Среди предложенных стимулов — освобождение от налога на прибыль сроком до 10 лет, льготы по НДС при импорте оборудования, а также возможность введения местных налоговых скидок.

Однако адвокаты подчеркивают: несмотря на прогрессивную цель, документ содержит ряд рисков.

Ключевая проблема — дублирование системы государственной помощи

Наиболее критичным из них является создание параллельной системы администрирования государственной помощи вне рамок Закона «О государственной помощи субъектам хозяйствования». Законопроект предусматривает ведение Реестра инвесторов Министерством экономики и внесение соответствующих норм в Налоговый кодекс, тогда как согласно действующему законодательству и Соглашению об ассоциации с ЕС исключительную компетенцию в сфере государственной помощи имеет Антимонопольный комитет Украины.

В НААУ подчеркивают, что это создает двойную систему регулирования, где одни и те же меры поддержки могут подпадать под разные режимы контроля в зависимости от органа, который их администрирует. Для бизнеса это означает правовую неопределенность относительно действительности полученных льгот, возможность обжалования решений о включении в Реестр и риск признания помощи несовместимой с принципами конкуренции на более позднем этапе. А опыт стран-кандидатов на вступление в ЕС показывает, что схемы помощи, созданные вне установленной институциональной архитектуры, как правило, не получают одобрения Европейской комиссии.

Неэффективность налоговых каникул

Налоговые каникулы как форма инвестиционных стимулов, согласно исследованиям ОЭСР, МВФ и Всемирного банка, являются наименее эффективной моделью. Их основная проблема заключается в «избыточности» — когда значительную часть поддержки получают инвесторы, которые осуществили бы инвестиции и без льгот. Согласно исследованиям, на каждые 100 гривен потерянных бюджетных доходов лишь 15–30 гривен генерируют действительно дополнительные инвестиции. Кроме того, каникулы уязвимы к злоупотреблениям через трансфертное ценообразование — крупные группы компаний могут искусственно концентрировать прибыль в структурах, пользующихся льготами, минимизируя общее налоговое бремя без реального увеличения продуктивных инвестиций.

Другие замечания НААУ

Также в НААУ обратили внимание на отсутствие инфраструктурной составляющей программы (софинансирование подключений к сетям и логистики), значительные риски дискреционного администрирования из-за нечетких критериев доступа к Реестру, отсутствие секторальных приоритетов между низко- и высокотехнологичными отраслями, а также на завышенные прогнозные показатели влияния на ВВП и необходимость периодического пересмотра эффективности программы.

