  1. В Украине

Компенсация промышленных инвестиций через налоги — в НААУ обозначили риски законопроекта

16:10, 1 декабря 2025
Предложенная система налоговых льгот может создать дублирование государственной помощи и правовую неопределённость для бизнеса.
Компенсация промышленных инвестиций через налоги — в НААУ обозначили риски законопроекта
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет НААУ по вопросам таможенного и налогового права проанализировал законопроект 13415, который предлагает новую систему налоговых стимулов для инвесторов в перерабатывающую промышленность.

Документ предусматривает предоставление налоговых льгот пропорционально объему инвестиций и создание Реестра инвесторов, администрирование которого будет возложено на Кабмин.

Среди предложенных стимулов — освобождение от налога на прибыль сроком до 10 лет, льготы по НДС при импорте оборудования, а также возможность введения местных налоговых скидок.

Однако адвокаты подчеркивают: несмотря на прогрессивную цель, документ содержит ряд рисков.

Ключевая проблема — дублирование системы государственной помощи

Наиболее критичным из них является создание параллельной системы администрирования государственной помощи вне рамок Закона «О государственной помощи субъектам хозяйствования». Законопроект предусматривает ведение Реестра инвесторов Министерством экономики и внесение соответствующих норм в Налоговый кодекс, тогда как согласно действующему законодательству и Соглашению об ассоциации с ЕС исключительную компетенцию в сфере государственной помощи имеет Антимонопольный комитет Украины.

В НААУ подчеркивают, что это создает двойную систему регулирования, где одни и те же меры поддержки могут подпадать под разные режимы контроля в зависимости от органа, который их администрирует. Для бизнеса это означает правовую неопределенность относительно действительности полученных льгот, возможность обжалования решений о включении в Реестр и риск признания помощи несовместимой с принципами конкуренции на более позднем этапе. А опыт стран-кандидатов на вступление в ЕС показывает, что схемы помощи, созданные вне установленной институциональной архитектуры, как правило, не получают одобрения Европейской комиссии.

Неэффективность налоговых каникул

Налоговые каникулы как форма инвестиционных стимулов, согласно исследованиям ОЭСР, МВФ и Всемирного банка, являются наименее эффективной моделью. Их основная проблема заключается в «избыточности» — когда значительную часть поддержки получают инвесторы, которые осуществили бы инвестиции и без льгот. Согласно исследованиям, на каждые 100 гривен потерянных бюджетных доходов лишь 15–30 гривен генерируют действительно дополнительные инвестиции. Кроме того, каникулы уязвимы к злоупотреблениям через трансфертное ценообразование — крупные группы компаний могут искусственно концентрировать прибыль в структурах, пользующихся льготами, минимизируя общее налоговое бремя без реального увеличения продуктивных инвестиций.

Другие замечания НААУ

Также в НААУ обратили внимание на отсутствие инфраструктурной составляющей программы (софинансирование подключений к сетям и логистики), значительные риски дискреционного администрирования из-за нечетких критериев доступа к Реестру, отсутствие секторальных приоритетов между низко- и высокотехнологичными отраслями, а также на завышенные прогнозные показатели влияния на ВВП и необходимость периодического пересмотра эффективности программы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

НААУ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Смерть отца и свадьба дочери: правила выезда имеют приоритет над семейными обстоятельствами

Верховный Суд подтвердил правомерность действий пограничников из-за отсутствия документов у истца.

Истребование уголовных производств и участие в заседаниях Кабмина – БЭБ предлагают новые полномочия, законопроект

Законопроект №14207-1 предусматривает, что БЭБ получит право истребовать производства из других органов, а такоже вводятся письменные оговорки и расширяется международное взаимодействие.

Районный суд отменил штраф, выписанный водителю на основании ответа ChatGPT

Полиция ссылалась на искусственный интеллект, чтобы доказать техническую неисправность авто, однако суд решил, что такие данные не могут быть доказательством по делу.

В Украине предлагают внести изменения в КАС для обжалования президентских указов индивидуального действия

В Раде предлагают расширить возможности обеспечения иска при обжаловании индивидуальных Указов Президента.

Предоплаты за воздух: во Львове мошенник продавал жилье, не существующее даже в проектах

Городские застройщики даже не подозревали, что их объекты стали инструментом масштабной схемы задатков.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]