  1. В Україні

Україна вперше ввела санкції проти морських суден: митниця запускає систему їх ідентифікації

15:47, 1 грудня 2025
Новий механізм дозволяє автоматично виявляти підсанкційні судна та блокувати їхній доступ до українських портів.
Україна вперше ввела санкції проти морських суден: митниця запускає систему їх ідентифікації
Ілюстративне фото з відкритих джерел
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Після підписання указу Президента № 860/2025, яким Україна вперше ввела десятирічні санкції безпосередньо проти морських суден держави-агресора, Державна митна служба запустила систему їх ідентифікації.

Митниця повідомляє про впровадження спеціалізованого програмного забезпечення «Санкції морських суден», що дозволяє митним органам оперативно ідентифіковувати підсанкційні об’єкти та забезпечувати контроль за їх недопущенням на територію країни.

Раніше спеціальні обмежувальні заходи застосовувалися виключно до фізичних та юридичних осіб.

Наразі до санкційного переліку включено вже 56 морських суден.

У разі заходу такого судна в порт митниця фіксує його статус та відмовляє у митному оформленні, що унеможливлює здійснення його розвантаження або завантаження.

«У контексті широкомасштабної збройної агресії РФ проти України питання надійного, узгодженого та результативного застосування обмежувальних заходів набуває особливої ваги. Такий механізм стримування залишається ключовим інструментом міжнародного тиску на державу-агресора та пов’язаних із нею осіб», — зазначила Держмитслужба.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

санкції митниця

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Коли зброя — злочин: правила застосування та що загрожує за незаконне зберігання

Нелегальний ринок зброї активізується – 585 спроб контрабанди за рік.

Безвісно відсутній чи полонений — у яких випадках можна розірвати шлюб без згоди

Мін’юст оприлюднив офіційні роз’яснення щодо порядку розірвання шлюбу, якщо один із подружжя перебуває в полоні або вважається безвісно відсутнім.

Смерть батька і весілля доньки: правила виїзду мають пріоритет над сімейними обставинами

Верховний Суд підтвердив правомірність дій прикордонників через недостачу документів у позивача.

Витребування кримінальних проваджень та участь у засіданнях Кабміну – БЕБ пропонують нові повноваження, законопроект

Законопроект №14207-1 передбачає, що БЕБ отримає право витребовувати провадження з інших органів, а також вводяться письмові застереження та розширюється міжнародна взаємодія.

Районний суд скасував штраф, виписаний водію на підставі відповіді ChatGPT

Поліція посилалась на штучний інтелект, щоб довести технічну несправність авто, проте суд вирішив, що такі дані не можуть бути доказом у справі.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]