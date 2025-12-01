Україна вперше ввела санкції проти морських суден: митниця запускає систему їх ідентифікації

Новий механізм дозволяє автоматично виявляти підсанкційні судна та блокувати їхній доступ до українських портів.

Після підписання указу Президента № 860/2025, яким Україна вперше ввела десятирічні санкції безпосередньо проти морських суден держави-агресора, Державна митна служба запустила систему їх ідентифікації.

Митниця повідомляє про впровадження спеціалізованого програмного забезпечення «Санкції морських суден», що дозволяє митним органам оперативно ідентифіковувати підсанкційні об’єкти та забезпечувати контроль за їх недопущенням на територію країни.

Раніше спеціальні обмежувальні заходи застосовувалися виключно до фізичних та юридичних осіб.

Наразі до санкційного переліку включено вже 56 морських суден.

У разі заходу такого судна в порт митниця фіксує його статус та відмовляє у митному оформленні, що унеможливлює здійснення його розвантаження або завантаження.

«У контексті широкомасштабної збройної агресії РФ проти України питання надійного, узгодженого та результативного застосування обмежувальних заходів набуває особливої ваги. Такий механізм стримування залишається ключовим інструментом міжнародного тиску на державу-агресора та пов’язаних із нею осіб», — зазначила Держмитслужба.

