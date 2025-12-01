Украина впервые ввела санкции против морских судов: таможня запускает систему их идентификации

Новый механизм позволяет автоматически выявлять подсанкционные суда и блокировать их доступ к украинским портам.

После подписания указа Президента № 860/2025, которым Украина впервые ввела десятилетние санкции непосредственно против морских судов государства-агрессора, Государственная таможенная служба запустила систему их идентификации.

Таможня сообщает о внедрении специализированного программного обеспечения «Санкции морских судов», что позволяет таможенным органам оперативно идентифицировать подсанкционные объекты и обеспечивать контроль за их недопущением на территорию страны.

Ранее специальные ограничительные меры применялись исключительно к физическим и юридическим лицам.

Сейчас в санкционный перечень включено уже 56 морских судов.

В случае захода такого судна в порт таможня фиксирует его статус и отказывает в таможенном оформлении, что делает невозможным осуществление его разгрузки или загрузки.

«В контексте широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины вопрос надежного, согласованного и результативного применения ограничительных мер приобретает особое значение. Такой механизм сдерживания остается ключевым инструментом международного давления на государство-агрессора и связанных с ним лиц», — отметила ГосTamожслужба.

