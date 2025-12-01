  1. Публікації
  2. / В Україні

В Україні пропонують внести зміни до КАС для оскарження президентських указів індивідуальної дії

13:00, 1 грудня 2025
У Раді пропонують розширити можливості забезпечення позову при оскарженні індивідуальних Указів Президента.
В Україні пропонують внести зміни до КАС для оскарження президентських указів індивідуальної дії
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт №14267 від 28 листопада. Ініціатива передбачає внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України (КАС) щодо забезпечення позову у випадках оскарження Указів Президента України індивідуальної дії.

У пояснювальній записці автори законопроєкту зазначають про зростання випадків запровадження індивідуальних санкцій Указом Президента, а також рішень про припинення громадянства України, які, як підкреслюється, фіксувалися ще до початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України.

Також в документі наголошується, що відповідні укази часто обґрунтовуються матеріалами з грифом «Для службового користування» (ДСК) або мають статус державної таємниці, через що їхній зміст не є публічним та не доступний для широкого суспільного контролю.

Проєкт Закону має на меті розширити перелік процесуальних механізмів адміністративних судів, надавши їм можливість тимчасово зупиняти дію указу під час розгляду справи, а також застосовувати забезпечення позову при оскарженні таких рішень.

Позиція Європейського суду з прав людини

Автори законопроєкту посилаються на рішення Європейського суду з прав людини у справі M.S.L., TOV v Ukraine від 16.10.2025 (заява №18049/18).

ЄСПЛ вказав, що: «санкції є суто внутрішнім заходом, застосованим рішенням органів влади України в межах їхньої компетенції… правова природа такого рішення нічим не відрізняється від будь-якої іншої окремої постанови чи розпорядження…» (§106).

Що саме пропонує законопроєкт

Зміни пропонується внести до статті 151 КАС України.

Редакція, що пропонується:

Стаття 151. Види забезпечення позову

  1. Не допускається забезпечення позову шляхом:

1) зупинення актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Рахункової палати, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо прокурорів, та встановлення для них заборони або обов’язку вчиняти певні дії;

.....

Допускається забезпечення позову шляхом зупинення дії Указу Президента України про позбавлення громадянина України українського громадянства та про накладення на особу індивідуальних санкцій згідно Закону України «Про санкції».

Автор: Анастасія Гришкова

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

КАСУ ЄСПЛ президент указ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Коли зброя — злочин: правила застосування та що загрожує за незаконне зберігання

Нелегальний ринок зброї активізується – 585 спроб контрабанди за рік.

Безвісно відсутній чи полонений — у яких випадках можна розірвати шлюб без згоди

Мін’юст оприлюднив офіційні роз’яснення щодо порядку розірвання шлюбу, якщо один із подружжя перебуває в полоні або вважається безвісно відсутнім.

Смерть батька і весілля доньки: правила виїзду мають пріоритет над сімейними обставинами

Верховний Суд підтвердив правомірність дій прикордонників через недостачу документів у позивача.

Витребування кримінальних проваджень та участь у засіданнях Кабміну – БЕБ пропонують нові повноваження, законопроект

Законопроект №14207-1 передбачає, що БЕБ отримає право витребовувати провадження з інших органів, а також вводяться письмові застереження та розширюється міжнародна взаємодія.

Районний суд скасував штраф, виписаний водію на підставі відповіді ChatGPT

Поліція посилалась на штучний інтелект, щоб довести технічну несправність авто, проте суд вирішив, що такі дані не можуть бути доказом у справі.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]