В Україні пропонують внести зміни до КАС для оскарження президентських указів індивідуальної дії

У Раді пропонують розширити можливості забезпечення позову при оскарженні індивідуальних Указів Президента.

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт №14267 від 28 листопада. Ініціатива передбачає внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України (КАС) щодо забезпечення позову у випадках оскарження Указів Президента України індивідуальної дії.

У пояснювальній записці автори законопроєкту зазначають про зростання випадків запровадження індивідуальних санкцій Указом Президента, а також рішень про припинення громадянства України, які, як підкреслюється, фіксувалися ще до початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України.

Також в документі наголошується, що відповідні укази часто обґрунтовуються матеріалами з грифом «Для службового користування» (ДСК) або мають статус державної таємниці, через що їхній зміст не є публічним та не доступний для широкого суспільного контролю.

Проєкт Закону має на меті розширити перелік процесуальних механізмів адміністративних судів, надавши їм можливість тимчасово зупиняти дію указу під час розгляду справи, а також застосовувати забезпечення позову при оскарженні таких рішень.

Позиція Європейського суду з прав людини

Автори законопроєкту посилаються на рішення Європейського суду з прав людини у справі M.S.L., TOV v Ukraine від 16.10.2025 (заява №18049/18).

ЄСПЛ вказав, що: «санкції є суто внутрішнім заходом, застосованим рішенням органів влади України в межах їхньої компетенції… правова природа такого рішення нічим не відрізняється від будь-якої іншої окремої постанови чи розпорядження…» (§106).

Що саме пропонує законопроєкт

Зміни пропонується внести до статті 151 КАС України.

Редакція, що пропонується:

Стаття 151. Види забезпечення позову

Не допускається забезпечення позову шляхом:

1) зупинення актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Рахункової палати, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо прокурорів, та встановлення для них заборони або обов’язку вчиняти певні дії;

.....

Допускається забезпечення позову шляхом зупинення дії Указу Президента України про позбавлення громадянина України українського громадянства та про накладення на особу індивідуальних санкцій згідно Закону України «Про санкції».

Автор: Анастасія Гришкова

