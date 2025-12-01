В Украине предлагают внести изменения в КАС для обжалования президентских указов индивидуального действия
В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №14267 от 28 ноября. Инициатива предусматривает внесение изменений в Кодекс административного судопроизводства Украины (КАС) относительно обеспечения иска в случаях обжалования Указов Президента Украины индивидуального действия.
В пояснительной записке авторы законопроекта отмечают рост случаев введения индивидуальных санкций Указом Президента, а также решений о прекращении гражданства Украины, которые, как подчеркивается, фиксировались еще до начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины.
Также в документе указывается, что соответствующие указы часто обосновываются материалами с грифом «Для служебного пользования» (ДСУ) или имеют статус государственной тайны, из-за чего их содержание не является публичным и недоступно для широкого общественного контроля.
Проект Закона направлен на расширение перечня процессуальных механизмов административных судов, предоставляя им возможность временно приостанавливать действие указа на время рассмотрения дела, а также применять обеспечение иска при обжаловании таких решений.
Позиция Европейского суда по правам человека
Авторы законопроекта ссылаются на решение Европейского суда по правам человека по делу M.S.L., TOV v Ukraine от 16.10.2025 (заявление №18049/18).
ЕСПЧ указал: «санкции являются сугубо внутренней мерой, примененной решением органов власти Украины в пределах их компетенции… правовая природа такого решения ничем не отличается от любого другого отдельного постановления или распоряжения…» (§106).
Что именно предлагает законопроект
Изменения предлагается внести в статью 151 КАС Украины.
Редакция, которая предлагается:
Статья 151. Виды обеспечения иска
3. Не допускается обеспечение иска путем:
1) приостановления актов Верховной Рады Украины, Президента Украины, Кабинета Министров Украины, Счетной палаты, Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины, Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, органа, осуществляющего дисциплинарное производство в отношении прокуроров, и установления для них запрета или обязанности совершать определенные действия;
…..
Допускается обеспечение иска путем приостановления действия Указа Президента Украины о лишении гражданина Украины украинского гражданства и о наложении на лицо индивидуальных санкций согласно Закону Украины «О санкциях».
Автор: Анастасия Гришкова