В Украине предлагают внести изменения в КАС для обжалования президентских указов индивидуального действия

В Раде предлагают расширить возможности обеспечения иска при обжаловании индивидуальных Указов Президента.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №14267 от 28 ноября. Инициатива предусматривает внесение изменений в Кодекс административного судопроизводства Украины (КАС) относительно обеспечения иска в случаях обжалования Указов Президента Украины индивидуального действия.

В пояснительной записке авторы законопроекта отмечают рост случаев введения индивидуальных санкций Указом Президента, а также решений о прекращении гражданства Украины, которые, как подчеркивается, фиксировались еще до начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

Также в документе указывается, что соответствующие указы часто обосновываются материалами с грифом «Для служебного пользования» (ДСУ) или имеют статус государственной тайны, из-за чего их содержание не является публичным и недоступно для широкого общественного контроля.

Проект Закона направлен на расширение перечня процессуальных механизмов административных судов, предоставляя им возможность временно приостанавливать действие указа на время рассмотрения дела, а также применять обеспечение иска при обжаловании таких решений.

Позиция Европейского суда по правам человека

Авторы законопроекта ссылаются на решение Европейского суда по правам человека по делу M.S.L., TOV v Ukraine от 16.10.2025 (заявление №18049/18).

ЕСПЧ указал: «санкции являются сугубо внутренней мерой, примененной решением органов власти Украины в пределах их компетенции… правовая природа такого решения ничем не отличается от любого другого отдельного постановления или распоряжения…» (§106).

Что именно предлагает законопроект

Изменения предлагается внести в статью 151 КАС Украины.

Редакция, которая предлагается:

Статья 151. Виды обеспечения иска

3. Не допускается обеспечение иска путем:

1) приостановления актов Верховной Рады Украины, Президента Украины, Кабинета Министров Украины, Счетной палаты, Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины, Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, органа, осуществляющего дисциплинарное производство в отношении прокуроров, и установления для них запрета или обязанности совершать определенные действия;

…..

Допускается обеспечение иска путем приостановления действия Указа Президента Украины о лишении гражданина Украины украинского гражданства и о наложении на лицо индивидуальных санкций согласно Закону Украины «О санкциях».

Автор: Анастасия Гришкова