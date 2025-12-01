  1. В Україні

Вдалося досягти значного прогресу, хоча окремі питання потребують доопрацювання, — Умєров про переговори у Флориді

17:06, 1 грудня 2025
Рустем Умєров підкресли, що за два дуже продуктивні дні у США провели багато годин зустрічей і переговорів.
Вдалося досягти значного прогресу, хоча окремі питання потребують доопрацювання, — Умєров про переговори у Флориді
Очільник української делегації, секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що провів телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським за підсумками роботи української делегації на переговорах зі США у Флориді.

«За два дуже продуктивні дні у США провели багато годин зустрічей і переговорів. Нам вдалося досягти значного прогресу, хоча окремі питання потребують подальшого доопрацювання.

Вдячні американській стороні за конструктив і партнерський підхід. Домовилися підтримувати постійний і тісний контакт у продовженні цього процесу», - заявив він.

Рустем Умєров додав, що готує повну доповідь і найближчим часом представить її Президенту особисто під час зустрічі в Європі, куди він вирушить разом із переговорною групою.

Нагадаємо, 30 листопада у Флориді пройшли перемовини між делегаціями США та України щодо врегулювання війни.

