У Маямі завершилася зустріч представників США та України — що відомо

22:01, 30 листопада 2025
«Ми хочемо не тільки зупинити війну, але щоб завжди була безпека, щоб не було нових вторгнень», - заявив державний секретар США Марко Рубіо.
Перемовини між делегаціями США та Україною завершилися. Про це повідомляє CNN та видання «Суспільне».

«Ми хочемо не тільки зупинити війну, але щоб завжди була безпека, щоб не було нових вторгнень, і що, ще дуже важливо, ми хочемо щоб в Україні розпочалася ера процвітання. Не просто відбудова, а щоб Україна стала більш сильною і процвітаючою ніж раніше», - сказав державний секретар США Марко Рубіо.

Секретар РНБО України Рустем Умєров підтвердив успішність переговорів та подякував за роботу команді США, згадавши держсекретаря, Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

«Ми обговорили всі важливі питання для України та українського народу, і США висловили надзвичайну підтримку. Наша мета — процвітаюча та сильна Україна», — підсумував він.

Як повідомляє видання CNN, переговори у Флориді між високопосадовцями США та українською делегацією, які спрямовані на припинення війни, є «складними, але дуже конструктивними».

Джерело CNN, яке обізнане з перебігом перемовин, повідомило, що під час зустрічі обговорювалися деякі «найбільш чутливі питання» для завершення війни.

«Поки що все добре», - додало джерело.

