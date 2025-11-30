Дуже цікаво і, поки що, конструктивно, — Кислиця про початок переговорів у Флориді

Кислиця поділився позитивними враженнями від початку переговорів України та США у Флориді

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 30 листопада у Флориді розпочалася зустріч делегацій США та України щодо кроків для досягнення миру.

Заступник глави МЗС України Андрій Кислиця, який бере участь у переговорах щодо «мирного плану» у Флориді, відзначив конструктивність з боку американської сторони. Про це він заявив на своїй сторінці у соцмережі Х.

Кислиця підкреслив, що початок зустрічі «був хорошим».

«Дуже цікаво і, поки що, конструктивно. Тепла атмосфера, сприятлива для потенційного прогресивного результату. Відмінне лідерство Марко Рубіо», – написав Кислиця.

Ще він додав, що як і в Женеві, «цінує ставлення Джареда Кушнера та те, як він викладає своє бачення».

Нагадаємо, українську делегацію для мирних переговорів зі США, іншими міжнародними партнерами, а також з представниками РФ очолив секретар РНБО Рустем Умєров.

