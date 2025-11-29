Рустем Умєров на чолі української делегації вже вирушив до США на переговори щодо мирного плану

Українська делегація має узгодити з американською стороною подальші кроки, необхідні для завершення війни та формування умов справедливого миру.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українську делегацію для мирних переговорів зі США, іншими міжнародними партнерами, а також з представниками РФ очолив секретар РНБО Рустем Умєров. Про це свідчить указ Глави держави.

Володимир Зеленський повідомив, що очільник української делегації Рустем Умєров разом із командою вирушив до Сполучених Штатів для продовження роботи над визначенням кроків для закінчення війни.

За словами Зеленського, Умєров доповідав про підготовку української позиції, а завдання для делегації є «чітким — оперативно та змістовно готувати визначення кроків для закінчення війни».

Президент наголосив, що Україна продовжує конструктивну співпрацю зі США і очікує, що напрацювання під час зустрічей у Женеві будуть доопрацьовані вже на американських дискусіях. Підсумкову доповідь делегації Зеленський очікує у неділю.

«Україна працює заради достойного миру», — підкреслив Глава держави.

Також Зеленський провів нараду з керівником ГУР Кирилом Будановим, який доповів про безпекову та політичну ситуацію навколо України, а також наявні перспективи. На зустрічі визначили ключові акценти, важливі для дипломатичних перемовин.

Як відомо, Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Єрмака з посади керівника Офісу Президента.

Відповідно, Президент змінив і склад делегації для мирних переговорів зі США, іншими міжнародними партнерами, а також з представниками Росії.

Окрім Умєрова, до складу делегації увійшли:

радник Офісу президента Олександр Бевз;

керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов;

очільник Генштабу Андрій Гнатов;

керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко;

перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця;

перший заступник секретаря РНБО Євгеній Острянський;

заступник очільника СБУ Олександр Поклад;

заступник керівника ГУР Вадим Скібіцький.

Підпишіться на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA , а також на наш VIBER , сторінку у Facebook та в Instagram , щоб бути в курсі остаточних подій.