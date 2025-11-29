Рустем Умеров во главе украинской делегации уже вылетел в США на переговоры по мирному плану
Украинскую делегацию для мирных переговоров с США, другими международными партнёрами, а также с представителями РФ возглавил секретарь СНБО Рустем Умеров. Об этом свидетельствует указ Главы государства.
Владимир Зеленский сообщил, что глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой отправился в Соединённые Штаты для продолжения работы над определением шагов для окончания войны.
По словам Зеленского, Умеров докладывал о подготовке украинской позиции, а задача для делегации является «чёткой — оперативно и содержательно готовить определение шагов для окончания войны».
Президент подчеркнул, что Украина продолжает конструктивное сотрудничество с США и ожидает, что наработки во время встреч в Женеве будут доработаны уже на американских дискуссиях. Итоговый доклад делегации Зеленский ожидает в воскресенье.
«Украина работает ради достойного мира», — подчеркнул Глава государства.
Также Зеленский провёл совещание с руководителем ГУР Кирилом Будановым, который доложил о безопасности и политической ситуации вокруг Украины, а также о существующих перспективах. На встрече определили ключевые акценты, важные для дипломатических переговоров.
Как известно, Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Ермака с должности руководителя Офиса Президента.
Соответственно, Президент изменил и состав делегации для мирных переговоров с США, другими международными партнёрами, а также с представителями России.
Кроме Умерова, в состав делегации вошли:
советник Офиса президента Александр Бевз;
руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов;
глава Генштаба Андрей Гнатов;
руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко;
первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица;
первый заместитель секретаря СНБО Евгений Острянский;
заместитель главы СБУ Александр Поклад;
заместитель руководителя ГУР Вадим Скибицкий.
