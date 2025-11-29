Рустем Умеров во главе украинской делегации уже вылетел в США на переговоры по мирному плану

Украинская делегация должна согласовать с американской стороной дальнейшие шаги, необходимые для завершения войны и формирования условий справедливого мира.

Украинскую делегацию для мирных переговоров с США, другими международными партнёрами, а также с представителями РФ возглавил секретарь СНБО Рустем Умеров. Об этом свидетельствует указ Главы государства.

Владимир Зеленский сообщил, что глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой отправился в Соединённые Штаты для продолжения работы над определением шагов для окончания войны.

По словам Зеленского, Умеров докладывал о подготовке украинской позиции, а задача для делегации является «чёткой — оперативно и содержательно готовить определение шагов для окончания войны».

Президент подчеркнул, что Украина продолжает конструктивное сотрудничество с США и ожидает, что наработки во время встреч в Женеве будут доработаны уже на американских дискуссиях. Итоговый доклад делегации Зеленский ожидает в воскресенье.

«Украина работает ради достойного мира», — подчеркнул Глава государства.

Также Зеленский провёл совещание с руководителем ГУР Кирилом Будановым, который доложил о безопасности и политической ситуации вокруг Украины, а также о существующих перспективах. На встрече определили ключевые акценты, важные для дипломатических переговоров.

Как известно, Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Ермака с должности руководителя Офиса Президента.

Соответственно, Президент изменил и состав делегации для мирных переговоров с США, другими международными партнёрами, а также с представителями России.

Кроме Умерова, в состав делегации вошли:

советник Офиса президента Александр Бевз;

руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов;

глава Генштаба Андрей Гнатов;

руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко;

первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица;

первый заместитель секретаря СНБО Евгений Острянский;

заместитель главы СБУ Александр Поклад;

заместитель руководителя ГУР Вадим Скибицкий.

