  1. В Украине

Рустем Умеров во главе украинской делегации уже вылетел в США на переговоры по мирному плану

14:11, 29 ноября 2025
Украинская делегация должна согласовать с американской стороной дальнейшие шаги, необходимые для завершения войны и формирования условий справедливого мира.
Рустем Умеров во главе украинской делегации уже вылетел в США на переговоры по мирному плану
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинскую делегацию для мирных переговоров с США, другими международными партнёрами, а также с представителями РФ возглавил секретарь СНБО Рустем Умеров. Об этом свидетельствует указ Главы государства.

Владимир Зеленский сообщил, что глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой отправился в Соединённые Штаты для продолжения работы над определением шагов для окончания войны.

По словам Зеленского, Умеров докладывал о подготовке украинской позиции, а задача для делегации является «чёткой — оперативно и содержательно готовить определение шагов для окончания войны».

Президент подчеркнул, что Украина продолжает конструктивное сотрудничество с США и ожидает, что наработки во время встреч в Женеве будут доработаны уже на американских дискуссиях. Итоговый доклад делегации Зеленский ожидает в воскресенье.

«Украина работает ради достойного мира», — подчеркнул Глава государства.

Также Зеленский провёл совещание с руководителем ГУР Кирилом Будановым, который доложил о безопасности и политической ситуации вокруг Украины, а также о существующих перспективах. На встрече определили ключевые акценты, важные для дипломатических переговоров.

Как известно, Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Ермака с должности руководителя Офиса Президента.

Соответственно, Президент изменил и состав делегации для мирных переговоров с США, другими международными партнёрами, а также с представителями России.

Кроме Умерова, в состав делегации вошли:

советник Офиса президента Александр Бевз;

руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов;

глава Генштаба Андрей Гнатов;

руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко;

первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица;

первый заместитель секретаря СНБО Евгений Острянский;

заместитель главы СБУ Александр Поклад;

заместитель руководителя ГУР Вадим Скибицкий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Украина война Рустем Умеров переговоры

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
КГС ВС закрыл производство по делу, указав, что районные ТЦК не могут быть ответчиками в судах

Верховный Суд пояснил, что районный ТЦК не имеет статуса юридического лица и полномочий на представительство, а также процессуальной дееспособности, что является основанием для закрытия производства.

Бронь без учета – ничтожна: суд в Запорожье остановил незаконное вручение повестки

После рассмотрения материалов суд признал действия ТЦК по вручению повестки противоправными.

Правила увольнения за прогул хотят изменить: в каких случаях отсутствие на работе больше не будет поводом для взыскания

В парламент внесли законопроект, который поставит точку в многочисленных трудовых спорах, где работодатели и работники по-разному трактуют понятие «уважительной причины» отсутствия на работе.

Верховный Суд разъяснил порядок исчисления срока на обжалование решений, действий или бездействия государственного исполнителя

КГС ВС поставил точку в дискуссиях по поводу того, какой срок применяется при обжаловании решений, действий или бездействия государственного исполнителя: 10 календарных дней или 10 рабочих.

Диверсии на польской железной дороге: выдан ордер на арест двух граждан Украины

Национальная прокуратура Польши считает, что Евгений Иванов и Александр Кононов бежали в Беларусь.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]