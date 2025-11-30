Очень интересно и, пока что, конструктивно — Кислица о начале переговоров во Флориде

Кислица поделился позитивными впечатлениями от начала переговоров Украины и США во Флориде.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 30 ноября во Флориде началась встреча делегаций США и Украины относительно шагов для достижения мира.

Заместитель главы МИД Украины Андрей Кислица, который принимает участие в переговорах по «мирному плану» во Флориде, отметил конструктивность со стороны американской стороны. Об этом он заявил на своей странице в соцсети X.

Кислица подчеркнул, что начало встречи «было хорошим».

«Очень интересно и, пока что, конструктивно. Теплая атмосфера, благоприятная для потенциального прогрессивного результата. Отличное лидерство Марко Рубио», — написал Кислица.

Он также добавил, что, как и в Женеве, «ценит отношение Джареда Кушнера и то, как он излагает свое видение».

Напомним, украинскую делегацию для мирных переговоров с США, другими международными партнерами, а также с представителями РФ возглавил секретарь СНБО Рустем Умеров.

