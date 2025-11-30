Во Флориде началась встреча делегаций США и Украины по шагам для достижения мира — Умеров
В Соединенных Штатах уже началась встреча украинской делегации с американской стороной относительно шагов для достижения достойного мира. Об этом заявил глава делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров.
Он отметил, что находится на постоянной связи с Владимиром Зеленским.
«Имеем четкие директивы и приоритеты — защита украинских интересов, предметный диалог и движение вперед на основе наработок, достигнутых в Женеве.
Работаем ради реального мира для Украины и гарантированной безопасности.
Делегация будет докладывать Президенту Украины по итогам сегодняшних встреч», — подчеркнул Умеров.
Добавим, что во Флориде украинские представители проводят встречу с госсекретарём США Марко Рубио, спецпосланником Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
Напомним, украинскую делегацию для мирных переговоров с США, другими международными партнерами, а также с представителями РФ возглавил секретарь СНБО Рустем Умеров.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.