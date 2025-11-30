Во Флориде началась встреча делегаций США и Украины по шагам для достижения мира — Умеров

Украинская делегация обсуждает с американскими должностными лицами дальнейшие действия, сформированные на основе наработок женевских переговоров.

Фото: Рустем Умеров

В Соединенных Штатах уже началась встреча украинской делегации с американской стороной относительно шагов для достижения достойного мира. Об этом заявил глава делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров.

Он отметил, что находится на постоянной связи с Владимиром Зеленским.

«Имеем четкие директивы и приоритеты — защита украинских интересов, предметный диалог и движение вперед на основе наработок, достигнутых в Женеве.

Работаем ради реального мира для Украины и гарантированной безопасности.

Делегация будет докладывать Президенту Украины по итогам сегодняшних встреч», — подчеркнул Умеров.

Добавим, что во Флориде украинские представители проводят встречу с госсекретарём США Марко Рубио, спецпосланником Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Напомним, украинскую делегацию для мирных переговоров с США, другими международными партнерами, а также с представителями РФ возглавил секретарь СНБО Рустем Умеров.

