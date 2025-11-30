У Флориді розпочалася зустріч делегацій США та України щодо кроків для досягнення миру — Умєров

Українська делегація обговорює з американськими посадовцями подальші дії, сформовані на основі напрацювань женевських перемовин.

У Сполучених Штатах вже розпочалася зустріч української делегації з американською стороною щодо кроків для досягнення достойного миру. Про це заявив очільник делегації, секретар РНБО Рустем Умєров.

Він зазначив, що перебуває на постійному зв’язку із Володимиром Зеленським.

«Маємо чіткі директиви та пріоритети – захист українських інтересів, предметний діалог і рух уперед на основі напрацювань, досягнутих у Женеві.

Працюємо заради реального миру для України та гарантованої безпеки.

Делегація доповідатиме Президенту України за підсумками сьогоднішніх зустрічей», — наголосив Умєров.

Додамо, що у Флориді українські представники проводять зустріч із держсекретарем США Марко Рубіо, спецпосланцем Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Нагадаємо, українську делегацію для мирних переговорів зі США, іншими міжнародними партнерами, а також з представниками РФ очолив секретар РНБО Рустем Умєров.

