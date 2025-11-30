В Майами завершилась встреча представителей США и Украины — что известно

«Мы хотим не только остановить войну, но чтобы всегда была безопасность, чтобы не было новых вторжений», — заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Переговоры между делегациями США и Украины завершились. Об этом сообщают CNN и издание «Суспільне».

«Мы хотим не только остановить войну, но чтобы всегда была безопасность, чтобы не было новых вторжений, и что еще очень важно — мы хотим, чтобы в Украине началась эра процветания. Не просто восстановление, а чтобы Украина стала еще сильнее и более процветающей, чем раньше», — сказал государственный секретарь США Марко Рубио.

Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров подтвердил успешность переговоров и поблагодарил за работу команду США, упомянув госсекретаря, Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

«Мы обсудили все важные вопросы для Украины и украинского народа, и США выразили чрезвычайную поддержку. Наша цель — процветающая и сильная Украина», — подвел итог он.

Как сообщает издание CNN, переговоры во Флориде между высокопоставленными представителями США и украинской делегацией, направленные на прекращение войны, были «сложными, но очень конструктивными».

По словам источника CNN, знакомого с ходом переговоров, во время встречи обсуждались некоторые «наиболее чувствительные вопросы» для завершения войны.

«Пока что все хорошо», — добавил источник.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.