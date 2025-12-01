  1. В Украине

Удалось достичь значительного прогресса, хотя отдельные вопросы требуют доработки, — Умеров о переговорах во Флориде

17:06, 1 декабря 2025
Рустем Умеров подчеркнул, что за два очень продуктивных дня в США провели много часов встреч и переговоров.
Удалось достичь значительного прогресса, хотя отдельные вопросы требуют доработки, — Умеров о переговорах во Флориде
Глава украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что провел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским по итогам работы украинской делегации на переговорах с США во Флориде.

«За два очень продуктивных дня в США провели много часов встреч и переговоров. Нам удалось достичь значительного прогресса, хотя отдельные вопросы требуют дальнейшей доработки.

Благодарны американской стороне за конструктив и партнерский подход. Договорились поддерживать постоянный и тесный контакт в продолжении этого процесса», — заявил он.

Рустем Умеров добавил, что готовит полный отчет и в ближайшее время представит его Президенту лично во время встречи в Европе, куда он отправится вместе с переговорной группой.

Напомним, 30 ноября во Флориде прошли переговоры между делегациями США и Украины по урегулированию войны.

США россия Украина война Рустем Умеров

