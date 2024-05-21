Рада ЄС схвалила передачу Україні прибутків від заморожених російських активів

Мова йде про щорічні надходження на суму близько 2,5-3 мільярди євро.

Джерело фото: ЕРА

Рада ЄС схвалила рішення передати надходження від оподаткованих надприбутків заморожених російських активів Україні. Про це повідомило постійне представництво Чехії в ЄС у соцмережі X.

Більшість отриманих коштів буде спрямовано на військову підтримку України.

«Рада ЄС підтвердила свою згоду на використання надходжень від знерухомлених активів Центрального банку російської федерації на користь України. Передбачається, що щорічні надходження становитимуть приблизно 2,5-3 мільярди євро. 90% очікуваних надходжень буде використано на військові цілі для підтримки оборони України», – йдеться у повідомленні.

Залишок у розмірі 10% піде на відновлення та реконструкцію України.

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