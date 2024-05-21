Совет ЕС одобрил передачу Украине доходов от замороженных российских активов

Речь идет о ежегодных поступлениях на сумму около 2,5-3 миллиарда евро.

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Совет ЕС одобрил решение передать поступления от налогооблагаемых сверхприбылей замороженных российских активов Украине. Об этом сообщило постоянное представительство Чехии в ЕС в соцсети X.

Большинство полученных средств будет направлено на военную поддержку Украины.

«Совет ЕС подтвердил свое согласие на использование поступлений от обездвиженных активов Центрального банка российской федерации в пользу Украины. Предполагается, что ежегодные поступления составят примерно 2,5-3 миллиарда евро. 90% ожидаемых поступлений будет использовано на военные цели для поддержки обороны Украины», - говорится в сообщении.

Остаток в размере 10% пойдет на восстановление и реконструкцию Украины.

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