Совет ЕС одобрил передачу Украине доходов от замороженных российских активов

Совет ЕС одобрил решение передать поступления от налогооблагаемых сверхприбылей замороженных российских активов Украине. Об этом сообщило постоянное представительство Чехии в ЕС в соцсети X.
Большинство полученных средств будет направлено на военную поддержку Украины.
«Совет ЕС подтвердил свое согласие на использование поступлений от обездвиженных активов Центрального банка российской федерации в пользу Украины. Предполагается, что ежегодные поступления составят примерно 2,5-3 миллиарда евро. 90% ожидаемых поступлений будет использовано на военные цели для поддержки обороны Украины», - говорится в сообщении.
Остаток в размере 10% пойдет на восстановление и реконструкцию Украины.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.