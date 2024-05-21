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В ГПСУ заявили, что наступление российских сил на Сумщину «нельзя исключать»

13:16, 21 мая 2024
Враг может попытаться сделать нечто подобное, чтобы отвлечь украинские силы из других участков фронта.
В ГПСУ заявили, что наступление российских сил на Сумщину «нельзя исключать»
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Наступление российских сил на Сумщину не следует исключать. Как и на севере Харьковщины, российские военные там могут пытаться наступать, чтобы отвлечь украинские силы из других участков фронта. Об этом заявил в эфире «Радио Свобода» спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

«Никогда нельзя исключать, и я это подчеркивал, что в том числе и по Сумскому направлению. Враг может в любой момент, даже несмотря на то, что он не имеет достаточных сил, попытаться сделать что-то подобное, как это сейчас происходит по Харьковскому направлению. Именно для того, чтобы растянуть линию фронта, линию активных боевых действий и растянуть силы обороны нашей страны», – сказал Демченко.

Он отметил, что каждая составляющая сил обороны имеет свою зону ответственности на Сумском направлении, и все они действуют слаженно, а оборону на этом направлении следует и дальше усиливать.

«Пока мы имеем такого соседа, конечно, что нужно быть готовым к развитию любых ситуаций. И, собственно, мы должны продолжать наращивать наши оборонные возможности… Нужно также понимать, что протяженность границы с нашим врагом достаточно велика. Только по Сумской области – более 560 километров. И, собственно, даже привлекая те силы, которые мы имеем, которые мы можем туда привлечь, мы должны держать нашу оборону мощно, потому что враг преобладает и по технике, и по средствам поражения, и по личному составу, к сожалению», – сказал спикер Госпогранслужбы.

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