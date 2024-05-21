В ГПСУ заявили, что наступление российских сил на Сумщину «нельзя исключать»

Враг может попытаться сделать нечто подобное, чтобы отвлечь украинские силы из других участков фронта.

Наступление российских сил на Сумщину не следует исключать. Как и на севере Харьковщины, российские военные там могут пытаться наступать, чтобы отвлечь украинские силы из других участков фронта. Об этом заявил в эфире «Радио Свобода» спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

«Никогда нельзя исключать, и я это подчеркивал, что в том числе и по Сумскому направлению. Враг может в любой момент, даже несмотря на то, что он не имеет достаточных сил, попытаться сделать что-то подобное, как это сейчас происходит по Харьковскому направлению. Именно для того, чтобы растянуть линию фронта, линию активных боевых действий и растянуть силы обороны нашей страны», – сказал Демченко.

Он отметил, что каждая составляющая сил обороны имеет свою зону ответственности на Сумском направлении, и все они действуют слаженно, а оборону на этом направлении следует и дальше усиливать.

«Пока мы имеем такого соседа, конечно, что нужно быть готовым к развитию любых ситуаций. И, собственно, мы должны продолжать наращивать наши оборонные возможности… Нужно также понимать, что протяженность границы с нашим врагом достаточно велика. Только по Сумской области – более 560 километров. И, собственно, даже привлекая те силы, которые мы имеем, которые мы можем туда привлечь, мы должны держать нашу оборону мощно, потому что враг преобладает и по технике, и по средствам поражения, и по личному составу, к сожалению», – сказал спикер Госпогранслужбы.

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