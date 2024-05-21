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У ДПСУ заявили, що наступ російських сил на Сумщину «не можна виключати»

13:16, 21 травня 2024
Ворог може спробувати зробити щось подібне, аби відволікти українські сили з інших ділянок фронту.
У ДПСУ заявили, що наступ російських сил на Сумщину «не можна виключати»
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Наступ російських сил на Сумщину не слід виключати. Як і на півночі Харківщини, російські військові там можуть намагатися наступати, щоб відволікти українські сили з інших ділянок фронту. Про це заявив в етері «Радіо Свобода» речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

«Ніколи не можна виключати, і я це підкреслював, що в тому числі і по Сумському напрямку. Ворог може в будь-який момент, навіть попри те, що він не має достатніх сил, спробувати зробити щось подібне, як це зараз відбувається по Харківському напрямку. Саме для того, щоб розтягнути лінію фронту, лінію активних бойових дій і власне розтягнути сили оборони нашої країни», – сказав Демченко.

Він зауважив, що кожна складова сил оборони має свою зону відповідальності на Сумському напрямку, і всі вони діють злагоджено, а оборону на цьому напрямку слід і надалі посилювати.

«Поки ми маємо такого сусіда, звісно, що треба бути готовим до розвитку будь-яких ситуацій. І власне ми маємо продовжувати нарощувати наші оборонні можливості…Треба також розуміти, що протяжність кордону з нашим ворогом досить велика. Тільки по Сумській області – понад 560 кілометрів. І, власне, навіть залучаючи ті сили, які ми маємо, які ми можемо туди залучити, ми маємо тримати нашу оборону потужну, бо ворог переважає і по техніці, і по засобах ураження, і по особовому складу, на жаль», – сказав речник Держприкордонслужби.

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