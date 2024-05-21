У Києві чоловік підібрав загублені ключі від квартири 90-річного дідуся і викрав $6400 та €4000 євро

Зловмисник стежив за постраждалим, щоб дізнатись, де він живе.

У Києва правоохоронці повідомили про підозру 43-річному чоловіку за фактом крадіжки грошових коштів.

Як повідомила Київська міська прокуратура, зловмисник помітив як у 90-річного чоловіка, який вийшов з тролейбусу, випали ключі від квартири. Підозрюваний підібрав їх та вирішив піти за чоловіком, щоб дізнатися де він живе. Потерпілий зрозумів, що ключів у нього немає вже біля квартири.

У цей момент зловмисник, який весь час стежив за постраждалим, сказав дідусю, що той загубив ключі у тролейбусі та порадив йти на зупинку і чекати поки тролейбус буде їхати назад.

Поки постраждалий йшов на зупинку, зловмисник відчинив двері його квартири та викрав з шафи заощадження в сумі 6400 доларів та 4000 євро.

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