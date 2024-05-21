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На Одещині громадянин Молдови намагався незаконно провезти 150 тисяч доларів

21:17, 21 травня 2024
Митники в Одесі викрили спробу незаконного переміщення валюти на мільйони гривень через «зелений коридор».
На Одещині громадянин Молдови намагався незаконно провезти 150 тисяч доларів
Джерело фото: Державна митна служба України
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Митники в Одесі перешкодили спробі незаконного переміщення валюти на майже 6 мільйонів гривень. Громадянин Молдови, який подорожував через пункт пропуску «Старокозаче», не декларував валютні цінності, але обрав «зелений коридор» для митного контролю. Про це повідомила Державна митна служба України.

Під час огляду його транспортного засобу та особистих речей митники виявили в дорожній сумці в салоні автомобіля 150 тисяч доларів США, хоча чоловік стверджував, що не має готівкової валюти, що перевищує ліміт в 10 тисяч євро.

Згідно з вимогами законодавства, фізична особа може ввозити та вивозити готівкову валюту в Україну на суму, що не перевищує в еквіваленті 10 000 євро. Порушення цього правила підпадає під статтю 471 Митного кодексу України.

Наразі знайдені готівкові кошти тимчасово вилучено, а складено протокол про порушення митних правил, що може призвести до накладення штрафу у розмірі 20 відсотків від суми, що перевищує дозволений ліміт.

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