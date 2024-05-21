Акторка Скарлетт Йоханссон звинуватила OpenAI у використанні її голосу без дозволу

Йоханссон звинувачує OpenAI у порушенні прав через голос чат-бота Sky, який надто схожий на її.

Джерело фото: People

Голлівудська зірка Скарлетт Йоханссон сказала, що була «шокована» і «розлючена» після того, як OpenAI запустила чат-бота з голосом, який виявився занадто схожим на її власний. Актриса заявила, що голос нового голосового помічника Sky, представленого ChatGPT минулого тижня, настільки схожий на її голос, що навіть її друзі не змогли відрізнити їх. Про це повідомляє ВВС.

Йоханссон наголосила, що раніше відмовилася від пропозиції компанії озвучити нового чат-бота, який читає текст користувачам вголос. За її словами, коли минулого тижня було представлено Sky, багато хто одразу порівняв його з її голосом у фільмі «Вона» 2013 року.

У понеділок OpenAI заявила про видалення голосу Sky, наполягаючи на тому, що він не був «імітацією» голосу Йоханссон. Однак актриса звинуватила компанію та її засновника Сема Альтмана у навмисному копіюванні її голосу.

«Коли я почула опубліковане демо, я була шокована, розлючена і не вірила, що містер Альтман буде шукати голос, який звучить так моторошно схожий на мій», — написала вона, додаючи, – «Містер Альтман навіть натякнув, що подібність була навмисною, написавши в Твіттері єдине слово «вона» — посилання на фільм, у якому я озвучив систему чату, Саманту, яка встановлює інтимні стосунки з людиною».

Йоханссон також розповіла, що у вересні до неї звернувся пан Альтман з пропозицією озвучити нового чат-бота, але вона відмовилася з особистих причин. Незадовго до випуску Sky він знову звернувся до її агента, намагаючись переконати актрису переглянути свою відмову.

У зв'язку з цим Йоханссон була змушена найняти адвокатів і направити до компанії два юридичних листи, щоб з'ясувати, як був створений голос Sky.

У відповідь на це пан Альтман заперечив будь-які спроби імітувати голос Йоханссон.

«Голос Sky не належить Скарлетт Йоханссон, і він ніколи не мав на меті бути схожим на її… Перед будь-яким зверненням до пані Йоханссон ми вибираємо актора, який буде озвучувати голос Sky. З поваги до пані Йоханссон ми призупинили використання голосу Sky у наших продуктах», — заявив він.

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