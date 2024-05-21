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Актриса Скарлетт Йоханссон обвинила OpenAI в использовании ее голоса без разрешения

12:58, 21 мая 2024
Йоханссон обвиняет OpenAI в нарушении прав из-за голоса чат-бота Sky, который слишком похож на ее.
Актриса Скарлетт Йоханссон обвинила OpenAI в использовании ее голоса без разрешения
Источник фото: Variety
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Голливудская звезда Скарлетт Йоханссон сказала, что была «шокирована» и «разъярена» после того, как OpenAI запустила чат-бота с голосом, который оказался слишком похожим на ее собственный. Актриса заявила, что голос нового голосового помощника Sky, представленного ChatGPT на прошлой неделе, настолько похож на ее голос, что даже ее друзья не смогли отличить их. Об этом сообщает ВВС.

Йоханссон подчеркнула, что ранее отказалась от предложения компании озвучить нового чат-бота, который читает текст пользователям вслух. По ее словам, когда на прошлой неделе был представлен Sky, многие сразу сравнили его с ее голосом в фильме «Она» 2013 года.

В понедельник OpenAI заявила об удалении голоса Sky, настаивая на том, что он не был «имитацией» голоса Йоханссон. Однако актриса обвинила компанию и ее основателя Сэма Альтмана в преднамеренном копировании ее голоса.

«Когда я услышала опубликованное демо, я была шокирована, разъярена и не верила, что мистер Альтман будет искать голос, который звучит так жутко похож на мой», - написала она, добавляя, - «Мистер Альтман даже намекнул, что сходство было преднамеренным, написав в Твиттере единственное слово «она» - ссылка на фильм, в котором я озвучил систему чата, Саманту, которая устанавливает интимные отношения с человеком».

Йоханссон также рассказала, что в сентябре к ней обратился господин Альтман с предложением озвучить нового чат-бота, но она отказалась по личным причинам. Незадолго до выпуска Sky он снова обратился к ее агенту, пытаясь убедить актрису пересмотреть свой отказ.

В связи с этим Йоханссон была вынуждена нанять адвокатов и направить в компанию два юридических письма, чтобы выяснить, как был создан голос Sky.

В ответ на это господин Альтман отрицал любые попытки имитировать голос Йоханссон.

«Голос Sky не принадлежит Скарлетт Йоханссон, и он никогда не имел целью быть похожим на ее... Перед любым обращением к г-же Йоханссон мы выбираем актера, который будет озвучивать голос Sky. Из уважения к госпоже Йоханссон мы приостановили использование голоса Sky в наших продуктах», - заявил он.

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