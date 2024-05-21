Кабмин исключил норму, согласно которой женщины-медики, не стоящие на учете в ТЦК, могли трудоустраиваться как невоеннообязанные

Теперь все женщины-медики и женщины-фармацевты должны стать на военный учет, если хотят работать дальше.

Правительство исключило норму, согласно которой женщины-медики или фармацевты, не получавшие военно-учетный документ, могли трудоустраиваться как невоеннообязанные до конца 2026 года. Соответствующие изменения были внесены постановлением Кабмина от 16 мая №563.

Следовательно, женщины-медики теперь не могут трудоустроиться как невоеннообязанные.

Напомним, ранее эта норма предусматривала, что женщины, получившие образование по медицинской или фармацевтической специальности и не состоящие на военном учете в соответствующих районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (не получавшие военно-учетный документ) до утверждения этого Порядка, могут трудоустраиваться как невоеннообязанные до конца 2026 года.

При этом действующими остаются нормы, по которым руководители государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций сообщают соответствующим ТЦК о женщинах, работающих в указанных органах, на предприятиях, в учреждениях и организациях и получивших образование по медицинской или фармацевтической специальности и не состоящих на военном учете в районных (городских) ТЦК.

Нетрудоустроенные женщины прибывают самостоятельно в соответствующий районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки с целью взятия их на военный учет военнообязанных.

Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Минобороны, кроме тех, кто получил образование по медицинской или фармацевтической специальности, и пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту , берутся на военный учет военнообязанных по их желанию на общих началах, определенных настоящим Порядком.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», теперь, если работники работают дистанционно или в отпуске, руководитель бизнеса должен будет отправить им повестки от ТЦК по почте и показать эти отправления ТЦК.

Кроме того, мы писали, что суд вынес первый приговор женщине-медсестре за уклонение от военного учета после предупреждения ТЦК.

Автор: Наталя Мамченко

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