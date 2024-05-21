ВСП внесет Зеленскому представление о назначении 10 судей в местные суды

Во вторник, 21 мая, Высший совет правосудия принял решение о внесении представления Президенту Украины о назначении 10 судей на должности в местные суды, а именно:
Игольниковой Маргариты Олеговны – на должность судьи Новомосковского горрайонного суда Днепропетровской области;
Малаховой Ольги Витальевны – на должность судьи Дзержинского районного суда города Харькова;
Усикова Алексея Витальевича – на должность судьи Вознесенского горрайонного суда Николаевской области;
Деревенского Игоря Ивановича – на должность судьи Каневского горрайонного суда Черкасской области;
Дедик Нины Петровны – на должность судьи Сторожинецкого районного суда Черновицкой области;
Каравана Романа Викторовича – на должность судьи Одесского окружного административного суда;
Черния Романа Александровича – на должность судьи Богунского районного суда Житомира;
Гусейнова Кимала Анатольевича – на должность судьи Жовтоводского городского суда Днепропетровской области;
Щегловой Янины Валентиновны – на должность судьи Корабельного районного суда города Николаева;
Школьной Алены Васильевны – на должность судьи Христиновского районного суда Черкасской области.
В ходе предварительного рассмотрения рекомендаций Высшей квалификационной комиссии судей Украины не выявлены сведения, которые не были предметом рассмотрения ВККСУ и которым Комиссия не дала надлежащей оценки в рамках процедуры квалификационного оценивания в отношении кандидатов, свидетельствующих о несоответствии кандидатов критерию добродетели или профессиональной этики.
По результатам рассмотрения рекомендаций Комиссии Высшим советом правосудия не установлены обстоятельства, которые в соответствии с законом могли бы быть основанием для отказа во внесении Президенту Украины представлений о назначении судей.
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