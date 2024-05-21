Практика судов
  1. Суд инфо

ВСП внесет Зеленскому представление о назначении 10 судей в местные суды

12:40, 21 мая 2024
Высший совет правосудия обнародовал список судей, которых включили в представление о назначении.
ВСП внесет Зеленскому представление о назначении 10 судей в местные суды
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во вторник, 21 мая, Высший совет правосудия принял решение о внесении представления Президенту Украины о назначении 10 судей на должности в местные суды, а именно:

Игольниковой Маргариты Олеговны – на должность судьи Новомосковского горрайонного суда Днепропетровской области;

Малаховой Ольги Витальевны – на должность судьи Дзержинского районного суда города Харькова;

Усикова Алексея Витальевича – на должность судьи Вознесенского горрайонного суда Николаевской области;

Деревенского Игоря Ивановича – на должность судьи Каневского горрайонного суда Черкасской области;

Дедик Нины Петровны – на должность судьи Сторожинецкого районного суда Черновицкой области;

Каравана Романа Викторовича – на должность судьи Одесского окружного административного суда;

Черния Романа Александровича – на должность судьи Богунского районного суда Житомира;

Гусейнова Кимала Анатольевича – на должность судьи Жовтоводского городского суда Днепропетровской области;

Щегловой Янины Валентиновны – на должность судьи Корабельного районного суда города Николаева;

Школьной Алены Васильевны – на должность судьи Христиновского районного суда Черкасской области.

В ходе предварительного рассмотрения рекомендаций Высшей квалификационной комиссии судей Украины не выявлены сведения, которые не были предметом рассмотрения ВККСУ и которым Комиссия не дала надлежащей оценки в рамках процедуры квалификационного оценивания в отношении кандидатов, свидетельствующих о несоответствии кандидатов критерию добродетели или профессиональной этики.

По результатам рассмотрения рекомендаций Комиссии Высшим советом правосудия не установлены обстоятельства, которые в соответствии с законом могли бы быть основанием для отказа во внесении Президенту Украины представлений о назначении судей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин исключил норму, согласно которой женщины-медики, не стоящие на учете в ТЦК, могли трудоустраиваться как невоеннообязанные

Теперь все женщины-медики и женщины-фармацевты должны стать на военный учет, если хотят работать дальше.

Если работники работают дистанционно или в отпуске, руководитель бизнеса должен будет отправить повестки от ТЦК по почте и показать эти отправления ТЦК

Работодатель должен будет уведомить работникам о необходимости явиться в ТЦК по почте, если работники работают дистанционно или находятся в отпуске или командировке.

Государственная судебная администрация объяснила, почему в ГСА прошли обыски

В Государственной судебной администрации прокомментировали проведение НАБУ и СБУ обысков.

Для подтверждения отсрочки по основаниям ухода за родственниками потребуется дополнительный акт от комиссии – кому он понадобится

Кабмин определил особенности оформления отсрочки смотрителям – кому потребуется дополнительный акт-подтверждение ухода.

Кабмин положил начало созданию информационно-коммуникационной системы – Единого глоссария правовых терминов

Новая информационно-коммуникационная система Глоссария будет предназначена для формирования перечня правовых терминов, рекомендованных для применения субъектами правотворческой деятельности в нормативно-правовых актах.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Задорожний
    Андрій Задорожний
    голова комітету ВР з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин
  • Євгеній Сидоров
    Євгеній Сидоров
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва