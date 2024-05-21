На Виннитчине разоблачили межрегиональный наркосиндикат и закрыли «семейный бизнес»

Полиция выяснила, что возглавили «семейный бизнес» муж с женой и привлекли к нему других своих родственников.

Правоохранители на Виннитчине разоблачили преступную группировку, которая партиями поставляла психотропы почти во все регионы Украины. Об этом сообщили в Национальной полиции.

Как отмечается, правоохранители получили оперативную информацию о группировке, наладившей деятельность трех нарколабораторий. Тогда полиция выяснила, что возглавили «семейный бизнес» муж с женой и привлекли к нему других своих родственников.

По информации правоохранителей, химические вещества и лабораторное оборудование подозреваемые заказывали через интернет и получали в почтовых отделениях.

«В нарколабораториях работали так называемые "лаборанты" и фасовщики, были еще охранники и водители. Затем товар забирали курьеры, которые оптом доставляли его заказчикам из рук в руки или через телеграм-канал в разные регионы. Дальше уже амфетамин распространялся в закладках», - говорится в сообщении.

В ходе 40 одновременных санкционированных обысков в пяти регионах в местах проживания, транспортных средствах и в лабораториях, правоохранители изъяли:

около 18 кг амфетамина в сухом и концентрированном виде,

5 кг каннабиса элитного сорта,

прекурсоры

200 л химреактивов.

Также полиция изъяла химическо-лабораторное оборудование, которое использовалось при синтезе психотропа, упаковочные материалы, электронные весы, деньги в общей сумме в гривневом эквиваленте свыше 1 миллиона гривен, 6 автомобилей, банковские и сим-карты, черные записи, мобильные телефоны, компьютерную технику, документы, в т. ч. паспорт гражданина российской федерации, оружие, патроны и другие вещественные доказательства.

«По ценам "черного" рынка стоимость изъятых наркотических средств, психотропов и прекурсоров достигает 10 000 000 гривен», - отмечают в полиции.

Задержанным следователи вручили подозрения

ч. ч. 2, 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов)

ч. ч. 2, 3 ст. 311 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей.

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