На Вінниччині викрили міжрегіональний наркосиндикат та закрили «сімейний бізнес»

Поліція з’ясувала, що очолили «сімейний бізнес» чоловік із дружиною та залучили до нього інших своїх родичів.

Правоохоронці на Вінниччині викрили злочинне угрупування, яке партіями постачало психотропи майже у всі регіони України. Про це повідомили у Національній поліції.

Як зазначається, правоохоронці отримали оперативну інформацію про угруповання, яке налагодило діяльність трьох нарколабораторій. Тоді поліція з’ясувала, що очолили «сімейний бізнес» чоловік із дружиною та залучили до нього інших своїх родичів.

За інформацією правоохоронців, хімічні речовини та лабораторне обладнання підозрювані замовляли через інтернет й отримували у поштових відділеннях.

«В нарколабораторіях працювали так звані «лаборанти» і фасувальники, були ще охоронці та водії. Потім товар забирали кур’єри, які оптом доставляли його замовникам з рук в руки або через телеграм-канал у різні регіони. Далі вже амфетамін ширився в закладках», - сказано у повідомленні.

Під час 40 одночасних санкціонованих обшуків у п’яти регіонах у місцях проживання, транспортних засобах та в лабораторіях, правоохоронці вилучили:

близько 18 кг амфетаміну в сухому та концентрованому вигляді,

5 кг канабісу елітного сорту,

прекурсори

200 л хімреактивів.

Також поліція вилучила хімічно-лабораторне обладнання, яке використовувалося під час синтезу психотропу, пакувальні матеріали, електронні ваги, гроші в загальній сумі у гривневому еквіваленті понад 1 мільйон гривень, 6 автомобілів, банківські та сім-карти, чорнові записи, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, документи, у т. ч. паспорт громадянина російської федерації, зброю, набої та інші речові докази.

«За цінами «чорного» ринку вартість вилучених наркотичних засобів, психотропів та прекурсорів сягає 10 000 000 гривень», - зазначають у поліції.

Затриманим слідчі вручили підозри

ч. ч. 2, 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів)

ч. ч. 2, 3 ст. 311 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів) Кримінального кодексу України.

Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

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