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На Львівщині чоловік побив поліцейського через страх отримати повістки: що вирішив суд

15:04, 21 травня 2024
Рішенням суду чоловіку призначено домашній арешт.
На Львівщині чоловік побив поліцейського через страх отримати повістки: що вирішив суд
Фото ілюстративне
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У місті Турка, що на Львівщині, чоловік напав на поліцейського, який перевіряв його документи. Про це йдеться в ухвалі Турківського районного суду Львівської області у справі № 458/498/24.

За матеріалами справи, підозрюваний тричі ударив поліцейського кулаком у обличчя, а потім намагався втекти до автомобіля. Коли правоохоронець догнав його, чоловік знову напав, що призвело до легких ушкоджень голови поліцейського.

Під час засідання підозрюваний пояснив свої дії страхом отримати повістку та змусити пройти військово-лікарську комісію. Він також стверджував, що перебуває у подорожі з 8 травня, відколи покинув дім, де його оголосили безвісти зниклим.

Прокурор вимагав застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, стверджуючи, що більш м'які заходи можуть призвести до повторення злочину або ухилення від відповідальності.

Суддя погодилася з прокурором і призначила підозрюваному цілодобовий домашній арешт на два місяці. В рамках цього заходу він зобов'язаний відвідувати слідчого, прокурора чи суд за кожним викликом, не залишати меж Ковельського району Волинської області та не покидати домівку без дозволу, а також здати свій закордонний паспорт.

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