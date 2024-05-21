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НАБУ оголосило нові підозри у справі про корупцію в податковій на Харківщині

14:28, 21 травня 2024
Підозри у справі щодо корупції у податковій Харківської області отримали начальник управління податкової, працівниця відділу і підприємець.
НАБУ оголосило нові підозри у справі про корупцію в податковій на Харківщині
Фото: nabu.gov.ua
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Детективи НАБУ повідомили нові підозри у справі щодо підбурення до надання та одержанні 55 тис. доларів США неправомірної вигоди посадовою особою ГУ ДПС у Харківській області. Про це повідомила пресслужба САП.

Зазначається, що посадова особа податкової служби підбурила представника приватного товариства надати неправомірну вигоду за сприяння в ухваленні рішення про виключення товариства з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості, а також про реєстрацію зупинених податкових накладних цього товариства.

55 тис. доларів США призначалися начальнику одного з управлінь ГУ ДПС у Харківській області, службовій особі податкової служби, її підлеглій та місцевому підприємцю, які брали участь у передачі хабаря.

17 травня 2024 року начальнику управління ГУ ДПС у Харківській області повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, співробітниці податкової (працівниця відділу) та підприємцю – ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України.

Дії начальниці відділу кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 368 та ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369 КК України. Про підозру їй повідомлено 15.02.2024.

Досудове розслідування триває.

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