НАБУ объявило новые подозрения в деле о коррупции в налоговой на Харьковщине

Подозрения по делу о коррупции в налоговой в Харьковской области получили начальник управления налоговой, работница отдела и предприниматель.

Фото: nabu.gov.ua

Детективы НАБУ сообщили новые подозрения в деле подстрекательства к предоставлению и получению 55 тыс. долларов США неправомерной выгоды должностным лицом ГУ ГНС в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба САП.

Отмечается, что должностное лицо налоговой службы подстрекала представителя частного общества оказать неправомерную выгоду при содействии в принятии решения об исключении общества из перечня плательщиков, отвечающих критериям рискованности, а также о регистрации остановленных налоговых накладных этого общества.

55 тыс. долларов США назначались начальнику одного из управлений ГУ ГНС в Харьковской области, должностному лицу налоговой службы, ее подчиненному и местному предпринимателю, участвовавшим в передаче взятки.

17 мая 2024 начальнику управления ГУ ГНС в Харьковской области сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины, сотрудницы налоговой (работница отдела) и предпринимателю – ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 369 УК Украины.

Действия начальницы отдела квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 368 и ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369 УК Украины. О подозрении ей сообщено 15.02.2024.

Досудебное расследование продолжается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.