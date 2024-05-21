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Германия собрала почти 1 млрд евро на противовоздушную оборону Украины

14:46, 21 мая 2024
В июне будут обсуждаться инвестиции в долгосрочную перспективу на восстановление Украины.
Германия собрала почти 1 млрд евро на противовоздушную оборону Украины
Источник фото: ukrinform
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Германия собрала почти миллиард евро для укрепления противовоздушной обороны Украины. Об этом сообщила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в заявлении, опубликованном на правительственном сайте.

Бербок подчеркнула важность совместных усилий для поддержки Украины и предотвращения продвижения российских войск к границам Германии. «путин в своем имперском безумии хотел завладеть Украиной, но вместо этого прочно соединил ее с Европой. Наша судьба как европейцев еще никогда не была так тесно связана с судьбой Украины», - отметила она.

По словам министра, Украина продолжает защищать свою свободу, отстаивая ценности всей Европы. Она также подчеркнула необходимость вступления Украины в ЕС как на геополитическое следствие российской агрессии. «Украина с большой решимостью отстаивает свою свободу и тем самым борется за свободу всех нас. Вступление Украины в ЕС является необходимым геополитическим следствием захватнической войны россии, которая нарушает международное право. Украина достигла впечатляющего прогресса и находится на пути реформ, несмотря на разрушительное действие россии. Сейчас важно не ослабить в наших усилиях - в судебной реформе, борьбе с коррупцией и свободе СМИ», - сказала Бербок.

Министр выразила веру в победу Украины и заверила, что Германия вместе со многими странами мира продолжит поддерживать украинский народ. Она также анонсировала проведение в июне конференции по восстановлению Украины в Берлине, на которой будут обсуждаться инвестиции в долгосрочную перспективу для обеспечения будущего Украины.

«Мы это четко покажем в июне, когда пригласим мир на конференцию по восстановлению Украины в Берлине. Вместе с нашими партнерами по всему миру и крепким альянсом бизнеса, гражданского общества и местных властей мы инвестируем в долгосрочную перспективу, чтобы обеспечить будущее Украины», - подчеркнула Бербок.

Напомним, в Киев прибыла глава МИД Германии Анналена Бербок.

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