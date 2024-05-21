Практика судів
  1. В Україні

До Києва прибула голова МЗС Німеччини Анналена Бербок, відео

08:56, 21 травня 2024
Анналена Бербок відвідує Україну вже всьоме з початку повномасштабного російського вторгнення.
До Києва прибула голова МЗС Німеччини Анналена Бербок, відео
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У вівторок, 21 травня, глава МЗС Німеччини Анналена Бербок прибула до Києва з сьомим від початку повномасштабного вторгнення рф візитом, передає n-tv.

Міністерка прибула вранці з візитом, який традиційно не був анонсований з міркувань безпеки.

Відео з прибуттям міністерки розмістив в соцмережі X (Twitter) журналіст Spiegel Крістоф Шульт.

«Наша підтримка ґрунтується на глибокому переконанні, що Україна переможе у цій війні. путін спекулює на тому, що в якийсь момент у нас вичерпаються сили, але у нас є сила духу. Разом з багатьма іншими країнами з усіх куточків світу Німеччина непохитно стоїть на боці України», – заявила вона після прибуття.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін започаткував створення інформаційно-комунікаційної системи – Єдиного глосарію правових термінів

Нова інформаційно-комунікаційна система Глосарію буде призначена для формування переліку правових термінів, що рекомендовані для застосування суб’єктами правотворчої діяльності у нормативно-правових актах.

У Верховній Раді пропонують звільнити від подальшого відбування покарання засуджених осіб, які не відбули покарання внаслідок збройної агресії – за яких умов

Засуджених осіб, які не відбули призначене вироком суду покарання внаслідок збройної агресії, тимчасової окупації окремих територій України, за рішенням суду пропонують звільнити від подальшого відбуття покарання.

Строк дії довідки з висновком щодо придатності до військової служби становить один рік – постанова Кабміну

У разі проходження резервістами та військовозобов’язаними медичного огляду під час мобілізації та воєнного стану строк дії довідки з висновком щодо придатності до військової служби становить один рік.

Керівники підприємств після отримання розпорядження ТЦК повинні вручити повістки та організувати прибуття працівників до ТЦК

Також керівників підприємств зобов’яжуть невідкладно інформувати ТЦК про працівників, які відмовилися від отримання повісток, та працівників, які написали заяви про звільнення.

Для підтвердження відстрочки з підстав догляду за родичами потрібен буде додатковий акт від комісії – кому він знадобиться

Кабмін визначив особливості оформлення відстрочки доглядачам – кому буде потрібен додатковий акт-підтвердження догляду.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Задорожний
    Андрій Задорожний
    голова комітету ВР з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин
  • Євгеній Сидоров
    Євгеній Сидоров
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва