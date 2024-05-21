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У Німеччині на українського підлітка напали з ножем: хлопець отримав серйозні поранення

08:38, 21 травня 2024
Один із молодиків вихопив ніж та завдав українському підлітку кілька ударів.
У Німеччині на українського підлітка напали з ножем: хлопець отримав серйозні поранення
Фото: Bild
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У німецькому місті Дортмунд на вулиці стався напад на 15-річного українського хлопця. Інцидент стався 19 травня ввечері, передає Bild.

«Молодий українець був увечері в дортмундському Нордштадті з двома друзями. Близько 21:00 вони почали розмовляти з двома дівчатами. Групі молодиків це, мабуть, не сподобалося, і виникла бійка» - пише видання.

Після цього один із молодиків вихопив ніж та завдав українському підлітку кілька ударів. Так, 15-річний українець спочатку отримав поранення у шию, потім нападник встромив йому ніж у верхню частину тіла.

Після нападу зловмисники втекли з місця події.

У виданні додають, що важко поранений українець пройшов близько кілометра, перш ніж впасти. За життя неповнолітнього на вулиці боровся лікар швидкої допомоги, який прибув на місце події. Постраждалого доставили в лікарню.

У місцевій прокурорі заявили, що слідство припускає замах на вбивство. Наразі поліція розшукує зловмисника, ведеться розслідування.

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