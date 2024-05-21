Відключення світла у Києві 21 травня: як діятимуть графіки

У Києві весь день застосовуватимуться графіки відключення світла.

У Києві 21 травня протягом усього дня застосовуватимуться графіки відключення світла. Про це повідомила пресслужба КМВА.

Зазначається, що це відбувається в столиці за рішенням «Укренерго».

«За вказівкою Укренерго сьогодні, 21 травня у Києві весь день з 00:00 до 24:00 застосовуватимуться графіки знеструмлень», - заявив начальник КМВА Сергій Попко.

Він закликав жителів столиці економити світло.

«Будь ласка, ще раз прошу усіх економити електроенергію! Кожен вимкнений електроприлад - це вагомий внесок в стабільність та відновлення нашої енергосистеми!» - розповів він.

У свою чергу у ДТЕК Київські електромережі повідомили, що діятимуть графіки стабілізаційних відключень. Якщо дефіцит буде збільшуватись, то відключення можливі також в світло-сіру зону графіку.

«Графіки відключень розміщені на нашому сайті в розділі «Відсутня електроенергія». Також дізнатись про відключення можна в нашому чат-боті в Viber чи Telegram. А також у наших партнерів Київ Цифровий», - сказано у повідомленні.

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