Кабмін започаткував створення інформаційно-комунікаційної системи – Єдиного глосарію правових термінів

Нова інформаційно-комунікаційна система Глосарію буде призначена для формування переліку правових термінів, що рекомендовані для застосування суб’єктами правотворчої діяльності у нормативно-правових актах.

Уряд започаткував створення нової інформаційно-комунікаційної системи – Єдиного глосарію правових термінів. Відповідне рішення затверджене постановою Кабінету Міністрів від 17 травня 2024 р. №577.

Втім, постанова про запуск Глосарія набере чинності через 6 місяців з дня введення в дію Закону «Про правотворчу діяльність» – який, в свою чергу, вводиться в дію після скасування чи припинення воєнного стану.

Метою створення Глосарія є забезпечення єдності термінології, що вживається в нормативно-правових актах, правильного розуміння і тлумачення термінів та надання допомоги суб’єктам правотворчої діяльності під час підготовки нормативно-правових та інших актів.

Адміністратором Глосарія виступає державне підприємство, що належить до сфери управління Мін’юсту.

Глосарій — інформаційно-комунікаційна система, призначена для формування переліку правових термінів, що рекомендовані для застосування суб’єктами правотворчої діяльності у нормативно-правових та інших актах.

Власником і розпорядником Глосарія та майнових прав на програмне забезпечення є держава в особі Мін’юсту. Формування та забезпечення функціонування Глосарія, зокрема його програмно-технічних засобів, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, міжнародної технічної допомоги тощо.

Інформація в Глосарії є відкритою, загальнодоступною публічною інформацією у формі відкритих даних та надається безоплатно.

Глосарій розміщується на офіційному веб-сайті Мін’юсту. Мін’юст забезпечує оприлюднення та оновлення інформації, що міститься в Глосарії, на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

Ведення Глосарія здійснюється державною мовою за рубриками галузей права із зазначенням нормативно-правових актів, у яких міститься визначення відповідного терміну. Глосарій може містити переклад правових термінів англійською мовою.

Включення правових термінів до Глосарія або їх виключення з Глосарія здійснюється реєстратором Глосарія за поданням Мін’юсту.

Для підготовки пропозицій щодо включення правових термінів до Глосарія або їх виключення з Глосарія Мін’юстом може бути утворено Термінологічну комісію.

До складу Термінологічної комісії можуть входити, крім представників Мін’юсту, також представники МЗС, Національної комісії зі стандартів державної мови, інших державних органів, громадських об’єднань, наукових установ. Склад Термінологічної комісії та положення про неї затверджуються наказом Мін’юсту.

Міністерства кожного півріччя до 10 числа наступного місяця подають Мін’юсту пропозиції щодо включення правових термінів до Глосарія або їх виключення з Глосарія за формою згідно з додатком. Центральні органи виконавчої влади, інші органи державної влади та наукові установи можуть ініціювати включення правових термінів до Глосарія або їх виключення з Глосарія шляхом подання пропозицій Мін’юсту за встановленою формою.

Доступ до інформації, що міститься в Глосарії, здійснюється користувачами на безоплатній основі цілодобово сім днів на тиждень через офіційний веб-сайт Мін’юсту.

Користувачі Глосарія отримують доступ до інформації Глосарія без процедури електронної ідентифікації та автентифікації. Доступ реєстраторів Глосарія до інформації, що міститься у центральній базі даних, здійснюється через електронні кабінети. Інформація до Глосарія вноситься реєстратором Глосарія протягом 20 робочих днів з дня надходження подання Мін’юсту.

Слід зазначити, що раніше постановою від 29 березня 2024 р. №359 Кабмін затвердив новий Порядок ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів, доступу до нього та користування ним. Однак цей порядок ведення Реєстру набуде чинності після того, як буде введено в дію закон про правотворчу діяльність. Тобто, після скасування чи припинення воєнного стану.

Аналогічно, після завершення воєнного стану, адміністрування Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів, включно з функціями збереження даних і захисту їх від руйнування, буде передано з рук приватної компанії («Ліги») до держави.

Автор: Наталя Мамченко

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