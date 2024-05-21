Кабмин положил начало созданию информационно-коммуникационной системы – Единого глоссария правовых терминов

Новая информационно-коммуникационная система Глоссария будет предназначена для формирования перечня правовых терминов, рекомендованных для применения субъектами правотворческой деятельности в нормативно-правовых актах.

Правительство начало создание новой информационно-коммуникационной системы – Единого глоссария правовых терминов. Соответствующее решение утверждено постановлением Кабинета Министров от 17 мая 2024 г. №577.

Впрочем, постановление о запуске Глоссария вступит в силу через 6 месяцев со дня вступления в силу Закона «О правотворческой деятельности», который, в свою очередь, вводится в силу после отмены или прекращения военного положения.

Целью создания Глоссария является обеспечение единства терминологии, которая используется в нормативно-правовых актах, правильного понимания и толкования терминов и оказания помощи субъектам правотворческой деятельности при подготовке нормативно-правовых и других актов.

Администратором Глоссария выступает государственное предприятие, относящееся к сфере управления Минюста.

Глоссарий – информационно-коммуникационная система, предназначенная для формирования перечня правовых терминов, рекомендованных для применения субъектами правотворческой деятельности в нормативно-правовых и других актах.

Владельцем и распорядителем Глоссария и имущественными правами на программное обеспечение является государство в лице Минюста. Формирование и обеспечение функционирования Глоссария, в частности, его программно-технических средств, осуществляется за счет средств государственного бюджета, международной технической помощи и т.д.

Информация в Глоссарии является открытой общедоступной публичной информацией в форме открытых данных и предоставляется бесплатно.

Глоссарий размещается на официальном веб-сайте Минюста. Минюст обеспечивает обнародование и обновление информации, содержащейся в Глоссарии, на Едином государственном веб-портале открытых данных.

Ведение Глоссария осуществляется на государственном языке по рубрикам отраслей права с указанием нормативно-правовых актов, в которых содержится определение соответствующего термина. Глоссарий может содержать перевод правовых терминов на английский язык.

Включение правовых терминов в Глоссарий или их исключение из Глоссария осуществляется регистратором Глоссария по представлению Минюста.

Для подготовки предложений по включению правовых терминов в Глоссарий или их исключение из Глоссария Минюстом может быть создана Терминологическая комиссия.

В состав Терминологической комиссии могут входить кроме представителей Минюста также представители МИД, Национальной комиссии по стандартам государственного языка, других государственных органов, общественных объединений, научных учреждений. Состав Терминологической комиссии и положения о ней утверждаются приказом Минюста.

Министерства каждые полгода до 10 числа следующего месяца подают Минюсту предложения по включению правовых терминов в Глоссарий или их исключении из Глоссария по форме согласно приложению. Центральные органы исполнительной власти, другие органы государственной власти и научные учреждения могут инициировать включение правовых терминов в Глоссарий или их исключение из Глоссария путем представления предложений Минюста по установленной форме.

Доступ к информации, содержащейся в Глоссарии, осуществляется пользователями на безвозмездной основе круглосуточно семь дней в неделю через официальный веб-сайт Минюста.

Пользователи Глоссария получают доступ к информации Глоссария без электронной идентификации и аутентификации. Доступ регистраторов Глоссария к информации, содержащейся в центральной базе данных, осуществляется через электронные кабинеты. Информация в Глоссарий вносится регистратором Глоссария в течение 20 рабочих дней со дня поступления представления Минюста.

Следует отметить, что ранее постановлением от 29 марта 2024 г. №359 Кабмин утвердил новый Порядок ведения Единого государственного реестра нормативно правовых актов, доступа к нему и пользования им. Однако этот порядок ведения Реестра вступит в силу после того, как будет введен в действие закон о правотворческой деятельности. То есть после отмены или прекращения военного положения.

Аналогично, после завершения военного положения, администрирование Единого государственного реестра нормативно-правовых актов, включая функции сохранения данных и защиты их от разрушения, будет передано из рук частной компании («Лиги») государству.

Автор: Наталья Мамченко

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