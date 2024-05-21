Отключение света в Киеве 21 мая: как будут действовать графики

В Киеве весь день будут применяться графики отключения света.

В Киеве 21 мая в течение всего дня будут применяться графики отключения света. Об этом сообщила пресс-служба КГВА.

Отмечается, что это происходит в столице по решению «Укрэнерго».

«По указанию Укрэнерго сегодня, 21 мая, в Киеве весь день с 00:00 до 24:00 будут применяться графики обесточений», - заявил начальник КМВА Сергей Попко.

Он призвал жителей столицы экономить свет.

«Пожалуйста, еще раз прошу всех экономить электроэнергию! Каждый выключенный электроприбор – это весомый вклад в стабильность и восстановление нашей энергосистемы!» – рассказал он.

В свою очередь, в ДТЭК Киевские электросети сообщили, что будут действовать графики стабилизационных отключений. Если дефицит будет увеличиваться, то отключения возможны также в светло-серую зону графика.

«Графики отключений размещены на нашем сайте в разделе «Отсутствует электроэнергия». Также узнать об отключениях можно в нашем чат-боте в Viber или Telegram. А также у наших партнеров Киев Цифровой», - говорится в сообщении.

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