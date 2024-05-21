В Германии на украинского подростка напали с ножом: парень получил серьезные ранения

Один из молодых людей выхватил нож и нанес украинскому подростку несколько ударов.

Фото: Bild

В немецком городе Дортмунд на улице произошло нападение на 15-летнего украинского парня. Инцидент произошел вечером 19 мая, передает Bild.

«Молодой украинец был вечером в дортмундском Нордштадте с двумя друзьями. Около 21.00 они начали разговаривать с двумя девушками. Группе молодых людей это, видимо, не понравилось, и возникла драка» - пишет издание.

После этого один из молодых людей выхватил нож и нанес украинскому подростку несколько ударов. Так, 15-летний украинец сначала получил ранение в шею, затем нападающий воткнул ему нож в верхнюю часть тела.

После нападения злоумышленники скрылись с места происшествия.

В издании добавляют, что тяжело раненый украинец прошел около километра, прежде чем упасть. За жизнь несовершеннолетнего на улице боролся прибывший на место происшествия врач скорой помощи. Пострадавший был доставлен в больницу.

В местном прокуроре заявили, что следствие предполагает покушение на убийство. Полиция разыскивает злоумышленника, ведется расследование.

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