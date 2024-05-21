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В Киев прибыла глава МИД Германии Анналена Бербок, видео

08:56, 21 мая 2024
Анналена Бербок посещает Украину уже в седьмой раз с начала полномасштабного российского вторжения.
В Киев прибыла глава МИД Германии Анналена Бербок, видео
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Во вторник, 21 мая, глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла в Киев с седьмым с начала полномасштабного вторжения рф визитом, передает n-tv.

Министр прибыла утром с визитом, который традиционно не был анонсирован по соображениям безопасности.

Видео с прибытием министра разместил в соцсети X (Twitter) журналист Spiegel Кристоф Шульт.

«Наша поддержка основана на глубоком убеждении, что Украина победит в этой войне. Путин спекулирует на том, что в какой-то момент у нас иссякнут силы, но у нас есть сила духа. Вместе со многими другими странами со всех уголков мира Германия неуклонно стоит на стороне Украины», – заявила она по прибытии.

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